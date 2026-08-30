Presidente de la Cardiovascular confirmó lo que viene en el proceso de Lucas Murillo, el niño que pidió no morir

Lucas Murillo, el niño que a través de un video en redes sociales pidió no morir y con ello logró la atención del presidente Abelardo De La Espriella, tiene asegurado el próximo paso en su tratamiento. El presidente de la Fundación Cardiovascular confirmó lo que viene para el menor en su proceso.

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El video de Lucas pidiéndole ayuda al jefe de Estado para que se visibilizara su condición médica y que fuera atendido, logró su propósito. El mandatario le dio instrucciones a su ministra de Salud, Ana María Vesga, y, luego de pasar por la cartera y la EPS, llegó a la clínica que lo atenderá: la Fundación Cardiovascular.

El presidente Abelardo De La Espriella informó que Lucas, de 7 años, ya recibe atención médica especializada. Foto: Colprensa - Catalina Olaya e imagen extraída de la cuenta de X @ABDELAESPRIELLA

El presidente de la fundación en Floridablanca, Santander, Víctor Raúl Castillo, confirmó que el menor será trasladado este lunes desde Cúcuta a Bucaramanga. Además, aseguró que la condición del menor no es favorable, por lo que se adelantarán una serie de cuidados especiales.

Castillo detalló que el transporte del menor será a través de un avión-ambulancia a mediados de las 11 de la mañana, ya que se teme que Lucas pueda descompensarse en un vuelo comercial.

“Lucas tiene una gran cianosis, seguramente por la creación, porque se crearon muchas colaterales sistémico-pulmonares que eso empeora la situación de él y tiene también un grado moderado de hipertensión pulmonar, entonces hay que hacer una evaluación completa”, señaló Castillo.

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El proceso que se le va a realizar a Lucas

El presidente de la fundación insistió en que primero se van a realizar los exámenes para que se pueda definir el proceso que se le va a realizar a Lucas. Además, Castillo reveló que hay dos opciones: seguir con una cirugía de Fontan o hacerle un trasplante cardíaco.

“En ambas opciones tenemos mucha experiencia, tenemos más de 300 trasplantes de corazón en la fundación en los últimos más de 20 años que llevamos, lo mismo que niños de las pocas instituciones de América Latina que hacemos trasplante de corazón en niños, más de 60 pacientes trasplantados de corazón en niños con un éxito muy importante”, agregó.

Y finalizó: “Vamos a traerlo, vamos a evaluar muy bien nuestro equipo médico de cirujanos hemodinamistas, cardiólogos, electrofisiólogos, etc. Van a hacer una evaluación de Lucas y poderle plantear a la familia, a los papás, qué procedimiento es el indicado para él, y esperamos que salga airoso de este procedimiento y pueda tener una vida bastante larga y sana”.