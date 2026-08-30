Fiscalía estaría preparando imputación de cargos contra la exembajadora Laura Sarabia por tres delitos

Laura Sarabia, la mujer que fue mano derecha del presidente Gustavo Petro y es investigada por las pruebas de poligrafía ilegales a su exniñera Marelbys Meza, podría ser imputada por la Fiscalía por tres delitos.

Chuzadas a Marelbys Meza: el oficial de más alto rango vinculado al escándalo se convertirá en testigo del proceso

SEMANA conoció que el ente investigador estaría preparando la imputación de cargos contra la exembajadora de Colombia en Reino Unido por tres delitos específicos: constreñimiento, abuso de autoridad y peculado por uso, en el marco del proceso de la exniñera.

Este medio también consultó con el exfiscal Mario Iguarán, quien es el abogado de Sarabia, sobre la decisión que estaría tomando la Fiscalía. Sin embargo, confirmó que hasta el momento no han sido notificados.

Iguarán le expresó a SEMANA que el caso lo están revisando a profundidad y que este lunes, 31 de agosto, se presentará en la Fiscalía General para conocer los detalles y que les notifiquen si el proceso sigue este curso.

Laura Sarabia y Marelbys Meza. Foto: Presidencia/VANESA LONDOÑO-Semana

“Este tema siempre lo han manejado mis abogados y son ellos quienes pueden referirse a las decisiones jurídicas”, escribió precisamente Sarabia este domingo, 29 de agosto, a través de sus redes sociales.

La excanciller aseguró en su mensaje que respeta a las autoridades y que confía en las decisiones que esta tome.

“Mi deseo sigue siendo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar. Yo también quiero hacerlo”, sentenció.

A comienzos de agosto, fuentes de la Fiscalía le aseguraron a SEMANA que la imputación de cargos en contra de Laura Sarabia estaba lista en la Dirección contra la Corrupción, pero que se cambió el fiscal y el proceso terminó en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

Cambian a la fiscal que adelantaba las investigaciones por la prueba de polígrafo y las “chuzadas” a Marelbys Meza

En ese momento, los investigadores insistieron en que los elementos de prueba eran contundentes, pero que el ente acusador decidió aplazar sin mayores detalles la imputación, pese al anuncio de un importante testigo que aseguró que la exembajadora dio la orden de hacer el polígrafo ilegal.

Los investigadores también advirtieron que el proceso entraría en una etapa importante con la sombra de la prescripción. Si la Fiscalía no toma determinaciones de manera urgente, el próximo año la defensa podría apostarle a solicitar ante un juez la prescripción de los hechos investigados.

Dentro de la imputación de cargos jugaría un papel muy importante el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón, quien aseguró ser testigo de la llamada de Laura Sarabia a un coronel al que le pidió cambiar su esquema de seguridad y realizar el polígrafo a Marelbys Meza.

Se confirma la persecución a Marelbys Meza. El capitán Óscar Leandro Mojica, el oficial de mayor rango en el escándalo, aceptó su responsabilidad

Mojica Cordón firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía y es justamente el documento que el ente acusador puede utilizar para avanzar en la imputación de cargos en contra de Sarabia.

En el mismo principio de oportunidad se establece que el capitán también será testigo en contra del coronel Carlos Feria, jefe de seguridad presidencial que, de acuerdo con la investigación, fue quien recibió la llamada de Laura Sarabia y ordenó las pruebas de poligrafía ilegales en los sótanos frente a la Casa de Nariño.