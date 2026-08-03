Caso Marelbys Meza: advierten riesgo de prescripción del proceso contra la exembajadora Laura Sarabia

Hace unos días se conoció que un capitán de la Policía, exjefe de hurto residencias de la Sijín en Bogotá, se convertiría en testigo en contra de Laura Sarabia, la mujer que fue mano derecha del presidente Gustavo Petro e investigada por las pruebas de poligrafía ilegales que le hicieron a su exniñera, Marelbys Meza.

Chuzadas a Marelbys Meza: el oficial de más alto rango vinculado al escándalo se convertirá en testigo del proceso

Las fuentes de la Fiscalía aseguraron a SEMANA que la imputación de cargos en contra de Laura Sarabia estaba lista en la Dirección contra la Corrupción; sin embargo, cambiaron el fiscal y el proceso terminó en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, donde permanece hasta la fecha.

Los investigadores insisten en que los elementos de prueba son contundentes en contra de la exembajadora, pero el ente acusador decidió aplazar sin mayores detalles la imputación de cargos a pesar del anuncio de un importante testigo que aseguró que Laura Sarabia dio orden de hacer el polígrafo ilegal a Marelbys Meza.

“En llamada telefónica con el coronel, (Laura Sarabia) le dio la instrucción de realizar el cambio del esquema de seguridad y luego la realización del polígrafo a su empleada de servicio. Además, precisará que el coronel al que Sarabia Torres llamó en esa tarde, era el que se encargaba de la designación de su esquema de seguridad y también el jefe de la teniente Sandy (Carlos Feria)”, señala el documento de la Fiscalía.

Condenan a dos agentes de Policía involucrados en las chuzadas a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia. Foto: Montaje El País/ SEMANA/Jorge Orozco

Un problema que advierten los mismos investigadores es que el proceso entraría en una etapa importante con la sombra de la prescripción detrás. Si la Fiscalía no toma determinaciones de manera urgente, el próximo año la defensa de Laura Sarabia podría apostarle a solicitar ante un juez la prescripción de los hechos investigados.

El capitán que aseguró ser testigo de la llamada de Laura Sarabia a un coronel al que le pidió cambiar su esquema de seguridad y realizar el polígrafo a Marelbys Meza, firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía y es justamente el documento que el ente acusador puede utilizar para avanzar en la imputación de cargos en contra de Sarabia.

“El testimonio de Óscar Leandro Mojica, cordón en los juicios orales que se surten dentro del proceso ya referido. Permitirá dar cuenta de que en efecto fue la señora Laura Camila Sarabia, quien dio la orden al coronel Feria de realizar la prueba de polígrafo a Marelbys Meza, su empleada de servicio privada, para zanjar un presunto hurto de sus pertenencias, pero utilizando bienes del Estado dispuestos para otros fines”, señala el documento de la Fiscalía.

El coronel Carlos Feria, quien fue el encargado de la seguridad del presidente Gustavo Petro. Foto: Cortesía / VANESA LONDOÑO

En el mismo principio de oportunidad se establece que el capitán también será testigo en contra del coronel Carlos Feria, jefe de seguridad presidencial que, de acuerdo con la investigación, fue quien recibió la llamada de Laura Sarabia y ordenó las pruebas de poligrafía ilegales en los sótanos frente a la Casa de Nariño.