Atentado con explosivo contra estación de Policía en Íquira, Huila, deja dos uniformados afectados

Un nuevo hecho de violencia se registró en la noche de este domingo, 2 de agosto, en el departamento del Huila. De acuerdo con información preliminar de las autoridades, un artefacto explosivo fue lanzado contra la estación de Policía del municipio de Íquira, generando una explosión en el perímetro de la unidad.

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Un miembro de la guerrilla de las FARC-EP durante el anuncio del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC de iniciar conversaciones de paz con el gobierno colombiano durante una asamblea en San Vicente del Caguán, Colombia, el 16 de abril de 2023. (Foto de: Sebastian Marmolejo /Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images) Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Como consecuencia de la detonación, dos uniformados resultaron afectados por la onda explosiva y presentaron aturdimiento. Hasta el momento no se ha informado sobre heridas de gravedad ni de otras personas lesionadas.

Las primeras versiones indican que el explosivo estalló en las inmediaciones de la estación policial, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad y verificación en la zona para descartar la presencia de nuevos artefactos.

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Uniformados en el Huila Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Según el reporte preliminar de inteligencia, en esa región del Huila tienen presencia e injerencia criminal los frentes Hernando González Acosta e Ismael Ruiz, estructuras que hacen parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas Farc.

Las autoridades avanzan en la recolección de evidencias para establecer la autoría del ataque y determinar las circunstancias en las que fue perpetrada la acción violenta.

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Un guerrillero de la disidencia de las FARC «Jaime Martínez» hace guardia mientras el comandante Andrey concede una entrevista cerca del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, el 30 de agosto de 2023. El grupo disidente EMC, que rechazó el acuerdo de paz de 2016 que condujo al desarme de las FARC, iniciará conversaciones de paz directas con el Gobierno colombiano el 31 de agosto. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP) Foto: AFP

Este nuevo atentado ocurre en medio de la persistencia de acciones armadas contra la Fuerza Pública en distintas regiones del país, especialmente en zonas donde mantienen presencia las disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales.

Se espera que en las próximas horas la Policía Nacional entregue un balance oficial sobre el estado de salud de los uniformados afectados y sobre las medidas de seguridad adoptadas tras el ataque.