Integrante de la agrupación Los Bacanes del Sur fue secuestrado en la vía Popayán- El Tambo

Milton César Ortega, director del Grupo Musical Los Bacanes del Sur, fue secuestrado en la vía Popayán - El Tambo, entre río Hondo y El Charco.

El plagio se dio por un grupo de hombres fuertemente armados quienes, además, en la huida robaron una camioneta.

A esta hora las autoridades realizan operativos para rescatar al músico.

Milton César Mesa Ortega es un músico, compositor, productor y director colombiano, reconocido por ser el fundador y director de la agrupación Los Bacanes del Sur, una de las bandas representativas de la música popular y norteña colombiana.

Milton César Ortega y su agrupación Foto: instagram: @losbacanesdelsur

Originario de Popayán, Cauca, ha dedicado su carrera a impulsar un estilo que combina la influencia de la música norteña mexicana con el sonido popular colombiano.

Además de dirigir la agrupación, se ha destacado como acordeonista, compositor y productor de varias de sus canciones más conocidas.

Bajo su liderazgo, Los Bacanes del Sur han consolidado una trayectoria artística con presentaciones en diferentes regiones de Colombia y en escenarios internacionales, llevando su música a públicos de América y Europa.

Su trabajo ha contribuido al crecimiento del género regional colombiano, manteniendo una propuesta musical que resalta las raíces populares, la calidad de su música y sus interpretaciones y el compromiso con la identidad cultural y el entretenimiento de sus seguidores.

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