Domingo de temblores en Colombia: el más reciente fue en Chocó

La tierra se ha movido en varias regiones del país este domingo 2 de agosto. El temblor más reciente se registró sobre las 12:12 p. m. en el municipio de Riosucio, Chocó.

Sobre ese sismo en Chocó, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que tuvo una magnitud de 3.7. Su profundidad fue superficial.

En redes sociales, algunos internautas dijeron haberlo sentido en algunas zonas de Antioquia como Carepa, municipio localizado en la subregión de Urabá.

A las 11:11 a. m. de este domingo, también tembló en el municipio de Dabeiba, Antioquia. La magnitud de ese movimiento telúrico fue de 3.2, con profundidad superficial.

Continuando con los temblores que ha registrado el SGC este domingo, en Zapatoca, Santander, la tierra se movió a las 09:42 a. m.

La magnitud de ese temblor en Zapatoca fue de 3.4 y su profundidad de 136 km, de acuerdo con el SGC.

En horas de la madrugada de este domingo ya había temblado, exactamente a las 12:51 a. m., también en Santander.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-02, 00:51 hora local, magnitud 3.5, profundidad 157 km, Los Santos - Santander, Colombia”, fue el reporte del SGC.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el SGC aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre: