Temblor en Colombia este domingo 2 de agosto: hay reporte del SGC

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que en horas de la madrugada de este domingo, 2 de agosto, se registró un temblor en Colombia que tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, en Santander.

De acuerdo con el reporte entregado SGC, ese sismo se presentó sobre las 12:51 a. m., su magnitud fue de 3.5, con una profundidad de 157 km.

Potente temblor en Italia deja varios heridos y numerosos daños

Por el momento, no hay reportes de daños estructurales en Los Santos tras ese movimiento telúrico.

Vale destacar que más temprano, sobre las 9:43 p.m. de este sábado 1 de agosto, también tembló en el municipio de Timaná, Huila.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-01, 21:43 hora local. Magnitud 2.7, profundidad superficial, Timaná - Huila, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo", informó el SGG.

Recomendaciones del SGC que se deben tomar después de un temblor

Desde el SGC destacan en su página web que Colombia se encuentra ubicada en una zona geológica compleja, influenciada por la unión y actividad de las placas tectónicas Suramericana, Nazca y Caribe, y al interior por múltiples fallas geológicas como la de Romeral y la falla del Piedemonte Llanero.

“Desde 1997, el país cuenta con el estudio de zonificación de la amenaza sísmica, que divide el territorio en tres tipos o niveles de amenaza: alta, media y baja. De igual manera, con base en este estudio, se generó el primer Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR 98, que fue actualizado en 2010″, agregan.

Así mismo, desde esa entidad resaltan que, aunque no se conozca el detalle de cómo, cuándo y dónde será el próximo temblor, sí se pueden conocer las regiones expuestas a la amenaza sísmica. Es por ello que, según el SGC, es necesario conocer las condiciones de riesgo y tomar medidas de reducción del riesgo y preparación para la respuesta en todos los niveles, empezando por el hogar.

A continuación, algunas recomendaciones del SGC que se deben tomar después de un temblor: