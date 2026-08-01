Golpe a las disidencias de las Farc: Ejército halla depósito de minas antipersonal que ponía en riesgo a población en Caquetá

Una operación militar en el corregimiento de Lusitania, del municipio de Puerto Rico, en el departamento de Caquetá, terminó con el hallazgo de un depósito ilegal de explosivos que pertenecería a la estructura Rodrigo Cadete del bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc.

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Tropas del Batallón Especial Energético y Vial N°19, orgánico de la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional, llegó hasta el lugar donde hallaron 49 minas antipersonal con sistema de activación por presión.

Además, incautaron tres radios de comunicación, dos cajas de grapas, diez metros de cable dúplex y cuatro recipientes con pólvora negra, material que era utilizado para la fabricación e instalación de dispositivos explosivos.

Según inteligencia militar, los explosivos iban a ser usados para restringir el avance de las tropas y sembrar terror en zonas rurales, poniendo en riesgo la vida de campesinos, niños, transportadores y demás habitantes de la región.

Hallaron depósito ilegal delas disidencias de las Farc en el departamento de Caquetá. Foto: Ejército

El material incautado por las autoridades fue destruido de manera controlada, evitando una posible tragedia y reduciendo la capacidad terrorista de este grupo criminal al mando de alias Calarcá.

El Ejército indicó que estas minas están prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario y que su empleo constituye una grave amenaza para las comunidades y un obstáculo para la estabilidad de los territorios.

El teniente coronel Ricardo Paul Herrera Carrillo, comandante del Batallón Especial Energético y Vial N°19, destacó que la institución continuará desarrollando operaciones militares sostenidas para neutralizar las capacidades criminales del bloque Jorge Suárez Briceño.

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Así mismo, envió un mensaje de tranquilidad a la población civil, asegurando que desde la Décima Segunda Brigada se continuará con la protección de las comunidades y la seguridad del departamento del Caquetá.

“Cada mina destruida es una vida que se protege, una amenaza menos contra las comunidades”, resaltó el alto oficial, tras explicar los principales resultados obtenidos por el Ejército Nacional con esta operación.