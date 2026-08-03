El pronóstico nacional anticipa un incremento de la nubosidad y las lluvias en amplias regiones de Colombia, especialmente en el Pacífico, el norte de la región Andina y parte del Caribe.
Pronóstico del tiempo en Colombia para las próximas 24 horas
El más reciente pronóstico nacional prevé un incremento de la nubosidad y de las precipitaciones en amplias zonas del país.
De acuerdo con el informe, las lluvias más importantes se presentarán principalmente durante las horas de la tarde y la noche, cuando se esperan los mayores acumulados en varias regiones.
La región Pacífica será una de las más afectadas por las precipitaciones.
Se pronostica un cielo entre parcial y mayormente nublado, acompañado de lluvias en sectores del Chocó, el occidente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Los eventos más significativos se registrarían entre la tarde, la noche e incluso durante parte de la madrugada.
En la región Andina también se esperan lluvias sobre Antioquia, Risaralda, Caldas, Santander, Norte de Santander, así como en el oriente y centro de Cundinamarca y Boyacá.
Los mayores acumulados están previstos para las jornadas de la tarde y la noche, mientras que en el centro y sur de esta región predominarán condiciones de tiempo seco con cielo entre ligera y parcialmente nublado.
Para la región Caribe, el pronóstico indica cielo parcial a ligeramente nublado con lluvias de intensidad ligera a moderada en áreas de Córdoba, Bolívar, Cesar, Atlántico, Sucre y Magdalena.
Las precipitaciones más fuertes se esperan durante la noche. En contraste, el departamento de La Guajira mantendrá condiciones de tiempo seco.
En la Orinoquía se prevé un ambiente entre parcial y mayormente nublado durante gran parte del día, con probabilidad de lluvias en Arauca, Casanare, Meta, Vichada y sectores del piedemonte llanero.
Las precipitaciones de mayor intensidad también se concentrarán en las horas de la tarde y la noche.
La región Amazónica presentará cielo parcialmente nublado con posibilidad de lluvias en Guainía, Caquetá, Putumayo y Guaviare.
En esta zona, los mayores acumulados se esperan durante la mañana, con una disminución gradual de las precipitaciones hacia la tarde. Entretanto, en el sur de la Amazonía predominarán condiciones de tiempo seco.
En la región Insular se espera un cielo parcialmente nublado durante el día, con la posibilidad de lluvias ligeras sobre el área marítima, sin que se prevean eventos de mayor intensidad.
El pronóstico indica que, aunque persistirán sectores con tiempo estable, la tendencia general para las próximas 24 horas será un aumento de la nubosidad y de las lluvias en buena parte del territorio nacional.
Esto se presentará especialmente durante las horas de la tarde y la noche.
Así estará el tiempo en las principales ciudades de Colombia
- Bogotá: la ciudad tendrá una mañana con tiempo seco y cielo entre parcial y mayormente nublado. En la tarde se esperan lluvias ligeras en sectores del occidente y norte, especialmente en Usaquén, Suba, Engativá y Fontibón. La temperatura oscilará entre 8 °C y 20 °C, con condiciones secas durante la noche.
- Barranquilla: se espera cielo ligeramente cubierto y predominio de tiempo seco. Temperatura máxima: 35 °C.
- Cartagena: se prevé cielo parcialmente cubierto y predominio de tiempo seco. No obstante, son probables lluvias ligeras durante la tarde. Temperatura máxima: 35 °C.
- Bucaramanga: tendrá cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias ligeras en la tarde y la noche. Temperatura máxima: 30 °C.
- Medellín: se pronostica cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco durante la jornada, aunque no se descartan algunas lloviznas en la noche. Temperatura máxima: 30 °C.
- Tunja: se espera cielo con nubosidad variable y posibles lloviznas en la tarde. Temperatura máxima: 18 °C.
- Cali: tendrá cielo entre parcial y mayormente cubierto, con probabilidad de lluvias ligeras al finalizar la tarde y durante la noche. Temperatura máxima: 33 °C.
- Popayán: se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco y posibles lloviznas en la tarde. Temperatura máxima: 26 °C.