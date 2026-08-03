El pronóstico nacional anticipa un incremento de la nubosidad y las lluvias en amplias regiones de Colombia, especialmente en el Pacífico, el norte de la región Andina y parte del Caribe.

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Pronóstico del tiempo en Colombia para las próximas 24 horas

El más reciente pronóstico nacional prevé un incremento de la nubosidad y de las precipitaciones en amplias zonas del país.

De acuerdo con el informe, las lluvias más importantes se presentarán principalmente durante las horas de la tarde y la noche, cuando se esperan los mayores acumulados en varias regiones.

La región Pacífica será una de las más afectadas por las precipitaciones.

Se pronostica un cielo entre parcial y mayormente nublado, acompañado de lluvias en sectores del Chocó, el occidente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Los eventos más significativos se registrarían entre la tarde, la noche e incluso durante parte de la madrugada.

En la región Andina también se esperan lluvias sobre Antioquia, Risaralda, Caldas, Santander, Norte de Santander, así como en el oriente y centro de Cundinamarca y Boyacá.

Los mayores acumulados están previstos para las jornadas de la tarde y la noche, mientras que en el centro y sur de esta región predominarán condiciones de tiempo seco con cielo entre ligera y parcialmente nublado.

Para la región Caribe, el pronóstico indica cielo parcial a ligeramente nublado con lluvias de intensidad ligera a moderada en áreas de Córdoba, Bolívar, Cesar, Atlántico, Sucre y Magdalena.

Las precipitaciones más fuertes se esperan durante la noche. En contraste, el departamento de La Guajira mantendrá condiciones de tiempo seco.

En la Orinoquía se prevé un ambiente entre parcial y mayormente nublado durante gran parte del día, con probabilidad de lluvias en Arauca, Casanare, Meta, Vichada y sectores del piedemonte llanero.

Las precipitaciones de mayor intensidad también se concentrarán en las horas de la tarde y la noche.

La región Amazónica presentará cielo parcialmente nublado con posibilidad de lluvias en Guainía, Caquetá, Putumayo y Guaviare.

En esta zona, los mayores acumulados se esperan durante la mañana, con una disminución gradual de las precipitaciones hacia la tarde. Entretanto, en el sur de la Amazonía predominarán condiciones de tiempo seco.

En la región Insular se espera un cielo parcialmente nublado durante el día, con la posibilidad de lluvias ligeras sobre el área marítima, sin que se prevean eventos de mayor intensidad.

El pronóstico indica que, aunque persistirán sectores con tiempo estable, la tendencia general para las próximas 24 horas será un aumento de la nubosidad y de las lluvias en buena parte del territorio nacional.

Esto se presentará especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

Bogotá tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado, lluvias ligeras en el occidente y norte de la ciudad durante la tarde. Foto: Getty Images/iStockphoto

Así estará el tiempo en las principales ciudades de Colombia