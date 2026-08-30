Golpe a las disidencias de alias Iván Mordisco: fue dado de baja cabecilla responsable de múltiples ataques a la Fuerza Pública

En la madrugada de este domingo, las autoridades colombianas propinaron un duro golpe a las estructuras de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco en el departamento del Valle del Cauca.

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En medio de una acción ofensiva del Ejército Nacional fue dado de baja alias Felipe o Arcadio, presunto cabecilla de la compañía Rodrigo Arias, de la columna Ricardo Velásquez, que pertenece a la estructura Jaime Martínez.

De acuerdo con las autoridades, este sujeto habría sido el responsable de múltiples ataques contra la Fuerza Pública, entre los que estarían el ataque a las estaciones de Policía de Dagua y El Queremal, a través de explosivos lanzados desde drones, afectando la población civil.

A comienzos de este año también habría participado en el ataque contra una unidad del Ejército Nacional en el Danubio, la cual dejó un saldo de siete soldados profesionales afectados.

La información de inteligencia militar da cuenta que este hombre sería quien realiza la instalación de cilindros cargados con explosivos sobre la vía Cali-Buenaventura, la incineración de vehículos, extorsiones, amenazas y otras acciones criminales en el municipio de Dagua.

Durante la operación, adelantada por tropas del Ejército Nacional, se incautó un fusil M4, tres proveedores, 85 cartuchos y una mira telescópica.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó la información y le envió un mensaje contundente a Iván Mordisco, en medio de la ofensiva de las Fuerzas Militares y de Policía contra sus estructuras.

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“Quienes atacan a nuestros soldados y policías, utilizan drones con explosivos y aterrorizan a la población deben saber que estamos a la ofensiva y vamos por ellos. Bandido que no se someta terminará en una bolsa plástica, como este miserable que dimos de baja”, señaló De La Espriella.

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, también se pronunció sobre el operativo adelantado en la madrugada de este domingo, 30 de agosto, y aseguró que es un golpe contundente contra estas estructuras.

“La neutralización de alias Felipe representa un duro golpe para una estructura responsable de ataques con explosivos, uso de drones, extorsiones y amenazas contra la Fuerza Pública y la población”, dijo.

El titular de la cartera de Defensa también envió un mensaje claro: “A quienes siembran terror y desafían al Estado, los vamos a enfrentar con toda la contundencia de la Fuerza Pública. El cerco se cierra y la ofensiva continúa”.

Hace unos días, el jefe de Estado anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos para capturar a alias Yamaha y alias Amazonas, cabecillas de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco en el Tolima.