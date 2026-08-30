Más de 50 sismos en el área del volcán Puracé: SGC explicó el incremento en la actividad

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un incremento en la actividad telúrica de la región cercana al volcán Puracé, dejando como resultado más de 58 sismos en la zona, donde uno de ellos alcanzó una considerable magnitud en la escala de Richter. La entidad especificó qué consecuencias y qué causas tiene esto para la región.

Fuerte temblor sacudió a Colombia en la noche del sábado 29 de agosto: este fue el epicentro y la magnitud

Cristian Santacolma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, reveló que el incremento en la actividad telúrica de la zona en mención se desarrolló luego de las 4:20 de la tarde de este sábado, 29 de agosto. Así mismo, detalló que este se asocia al fracturamiento de roca dentro del área de influencia del volcán.

Esto indica que el incremento de la sismicidad no responde al movimiento de fluidos ni a la salida de gases del volcán, sino al romper físico de los materiales sólidos subterráneos del mismo. En términos prácticos, esto significa que cuando las presiones internas del Puracé aumentan, la corteza terrestre cede, fracturando las capas de roca profunda.

Sismos de 4,0 y 2,0

Esta “liberación de energía” del cráter desencadena este aumento de sismos en la zona. El Servicio Geológico Colombiano alertó que uno de los movimientos alcanzó una magnitud 4,1, el cual llegaron a evidenciar algunos habitantes de Puracé, Totoro y Popayán.

En consecuencia, el SGC mantuvo el nivel de alerta del volcán en naranja. Esta alerta se ha mantenido en las últimas semanas; sin embargo, a raíz de los fuertes temblores que han azotado al país en agosto, se mantiene un monitoreo especial al volcán.

También se reportaron otros eventos destacados que tuvieron magnitudes de 3,9, 3,1 y 2,8. Todos ellos relacionados con la actividad volcánica. Ahora bien, aunque esto representa un aumento en la actividad del volcán, se mantiene en alerta naranja y el coordinador Santacolma dio un parte de tranquilidad a la ciudadanía.

“Es importante resaltar que este tipo de actividad se puede presentar dentro de la zona de influencia volcánica. Especialmente, en la cual se encuentran estructuras de falla, las cuales pueden interactuar con el sistema volcánico”, precisó Santacolma.

Ante el incremento de la actividad sísmica registrado esta tarde en el volcán Puracé, Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, explica la situación y entrega más detalles sobre el boletín extraordinario emitido por el @sgcol.



🔶… https://t.co/25521WEsVk pic.twitter.com/tOpdrZTMTI — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 30, 2026

Aunque la entidad no alerta a la ciudadanía, sí hace una serie de solicitudes y, en ocasiones anteriores, ya habían hecho algunas sugerencias para los ciudadanos que están en la región.

Santacolma insistió en la importancia de que los ciudadanos no se acerquen a la parte alta de los volcanes Puracé, Curiquinga y Picollo. Además, invitó a que la ciudadanía se informe a través de canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD).

Además, el SGC informó que seguirá atento al volcán, manteniendo todas las unidades de monitoreo, por lo que se comprometió con el ofrecimiento de información oportuna ante algún cambio del panorama.