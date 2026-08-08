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Volcán Puracé en alerta naranja: reportan seis emisiones en 24 horas. ¿Qué debe hacer la ciudadanía?

El Servicio Geológico Colombiano reveló un video que evidencia una de las emisiones.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

8 de agosto de 2026 a las 3:54 p. m.
Panorámica del volcán Puracé.
Panorámica del volcán Puracé. Foto: Composición SEMANA | Fotos: Servicio Geológico Colombiano

A través de un boletín extraordinario publicado este sábado, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó a la ciudadanía que el volcán Puracé se mantiene en alerta naranja luego de evidenciarse seis emisiones en las últimas 24 horas. Explicaron esto, qué implicaciones tiene en las zonas aledañas y qué debe hacer la ciudadanía.

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Seis emisiones de ceniza en las últimas horas

Uno de los hechos destacados por el SGC es que, desde las 2:00 de la tarde del viernes 7, se registraron seis emisiones de ceniza, hasta la misma hora el sábado 8 de agosto. De estas seis emisiones, la entidad destacó particularmente dos de ellas: una ocurrida a las 5:57 de la tarde del viernes y otra registrada a las 9:12 de la mañana de este sábado.

Además, el SGC reveló que, a propósito de estas emisiones, recibió reportes de caída de ceniza en la cabecera municipal de Coconuco, en las veredas Cristales y Cobaló y en la ciudad de Popayán.

En cuanto a los valores del dióxido de azufre, la entidad detalló que permanecen por encima del promedio conocido para el Puracé, mientras que continúa el ascenso en las concentraciones de dióxido de carbono en el suelo.

Lo que se traduce para la ciudadanía en un posible riesgo para su salud, razón por la cual recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales y departamentales mientras se mantiene la alerta naranja.

Medidas de precaución

El Servicio Geológico Colombiano recomendó a la comunidad no acercarse a la zona de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga. Advirtieron que pueden presentarse de manera repentina emisiones de ceniza o gases que representan un riesgo para las personas.

View of the Purace volcano emitting smoke in Purace National Natural Park, Cauca department, Colombia taken on November 29, 2025. The Colombian Geologic Service (SGC) raised the alert level for the Purace volcano from yellow to orange on November 29, 2025, given the increased likelihood of an eruption affecting indigenous communities and farmers in the surrounding area. (Photo by Richard Quintero / AFP)
El volcán limita con Puracé, Coconuco, Vereda Cristales, Vereda Cobaló y Popayán Foto: AFP

También solicitaron seguir la evolución de la actividad a través de sus boletines diarios y canales oficiales, así como atender las posibles instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En el más reciente reporte del SGC, explicaron que los valores registrados instrumentalmente durante los últimos días corresponden a los máximos alcanzados, por lo que el nivel de atención es de relevancia.

Por ahora, el volcán Puracé permanece en alerta naranja y el monitoreo de su actividad continúa de manera permanente.

Las condiciones del volcán pueden generar nuevas emisiones de ceniza y gases de manera repentina, según las autoridades, por lo que las poblaciones ubicadas en zonas cercanas deben mantenerse atentas a los reportes oficiales y evitar aproximarse a los cráteres.

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