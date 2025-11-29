Volcán Puracé cambia su estado de alerta a naranja: “Está experimentando cambios significativos en su dinámica”

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que este sábado, 29 de noviembre, la actividad del volcán Puracé presentó cambios significativos pasando de alerta amarilla a naranja, tras los últimos comportamientos en su dinámica.

La entidad señaló, en un comunicado de prensa, que de acuerdo con los registros del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, durante lo corrido del día de hoy se han presentado aumentos en la ocurrencia y energía de sismos asociados con la dinámica de fluidos al interior del volcán.

Por otra parte, se destaca que los eventos señalados están relacionados con la emisión de gases y ceniza a la atmósfera a través del cráter del volcán Puracé, con varias columnas que se han mantenido por encima de los 1000 m y con dispersión hacia el noroccidente del edificio volcánico.

“El paso a alerta naranja nos muestra que el volcán está experimentando cambios significativos en su dinámica, lo que incrementa la probabilidad de una erupción, aunque esto no significa que sea inminente. En este contexto, es esencial que la comunidad consulte únicamente la información oficial y mantenga las medidas de autoprotección. Acercarse al cráter o a zonas inestables puede ser peligroso debido a eventuales emisiones súbitas de gases y ceniza”, explica Nathalia Contreras, directora de Geoamenazas del SGC.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se pronunció por medio de sus perfiles en redes sociales, destacando el nuevo estado de alerta del volcán Puracé.

“Volcán Puracé pasa a alerta naranja”, destacó Petro.

Por el momento, las autoridades del país realizan una vigilancia estricta a las condiciones del volcán para informar de manera permanente la actividad del mismo.

El pasado jueves, 27 de noviembre, el SGC informó en sus redes sociales: “Algunas personas nos han reportado que ha caído ceniza en las poblaciones cercanas al volcán Puracé” por lo que mantienen en constante monitoreo la zona.

El SGC destacó que mientras el volcán Puracé permanezca en estado de alerta naranja, “la periodicidad de los boletines en los que informamos sobre su actividad será diaria”.

Recomendaciones de las autoridades

Por medio del boletín extraordinario entregado por las autoridades, recomiendan a las personas que viven en la región aledaña al volcán no acercarse a la zona del cráter, ya que con el nivel de actividad actual de la cadena volcánica se corre un gran riesgo de ser afectado por gases o emisiones de ceniza que puedan ocurrir de forma repentina.

“Desde el SGC recomendamos seguir atentamente su evolución a través de los boletines extraordinarios y demás información publicada por nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”, señaló el Servicio Geológico Colombiano.