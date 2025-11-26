Suscribirse

NACIÓN

El Servicio Geológico Colombiano emitió alerta por emisión de ceniza del volcán Puracé: impresionante video

La emisión de ceniza alcanzó los 1.7 km de altura.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
26 de noviembre de 2025, 2:56 p. m.
Emisión de ceniza del volcán Puracé, este martes 25 de noviembre.
La emisión de ceniza del volcán Puracé, este martes 25 de noviembre. | Foto: Servicio Geológico Colombiano.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) anunció a través de redes sociales que el volcán Puracé, de Cauca, que hace parte de la cadena volcánica Los Coconucos, realizó una emisión de ceniza este martes 25 de noviembre a las 5:35 p. m.

De acuerdo con el SGC, la emisión de ceniza alcanzó los 1.7 km de altura y la caída del material volcánico fue confirmada por habitantes de la vereda Cristales, ubicada a un costado del volcán.

Contexto: SEMANA recorrió Armero y encontró estas siete historias del pueblo que borró del mapa la erupción de un volcán

Tras lo anterior, desde el SGC recordaron que ese volcán sigue en nivel de alerta amarilla y a la vez pidieron a la ciudadanía no acercarse a la zona alta del cráter.

“Les recordamos que el volcán sigue en nivel de alerta Amarilla, lo que significa que permanece activo y presenta variaciones en los parámetros monitoreados, así como otras manifestaciones asociadas. Por ello, hacemos un llamado a las comunidades a no acercarse a la zona alta del volcán, estar atentas a la información técnica generada por el SGC y a seguir las recomendaciones de las autoridades competentes”, informó el SGC, esta mañana de miércoles 26 de noviembre.

Contexto: “Nos salvamos por minutos”, la historia del reportero que contó cómo el Nevado del Ruiz rugió y sepultó a Armero

La emisión de ceniza fue captada por la cámara de monitoreo Mina, ubicada a unos tres kilómetros, al noroccidente del cráter.

El fenómeno fue observado y grabado por nuestros expertos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán desde la vía de acceso al volcán, en el sector norte, a unos 3 km del cráter”, destacaron.

Las imágenes de este hecho natural son impresionantes, tal como lo reveló el SGC en el siguiente video:

Gustavo Santacoloma, vulcanólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, también se pronunció al respecto.

“También se pueden presentar algunas incandescencias, pequeñas explosiones en el cráter, anomalías térmicas de baja energía, ruidos, sismos sentidos, olores, precipitación de azufre elemental en inmediaciones al cráter y en fuentes termales y fumarolas, desgasificación en zonas diferentes al cráter, formación de grietas y ocurrencia de lahares menores”, advirtió el experto.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así lucía Mayerly Díaz, cantante de música popular que murió en extrañas circunstancias: este fue el último video que compartió

2. “Esta investigación para nosotros empezó ayer”: la fiscal Luz Adriana Camargo reconoce fallas de la Fiscalía en el escándalo de alias Calarcá

3. ¿Imposición de vestimenta? Estados Unidos advierte sobre uso de pijamas y otras prendas en los aeropuertos del país

4. Gustavo Petro se desmarca de Carlos Caicedo y saca a relucir el distanciamiento entre ambos líderes de izquierda

5. Ordenan captura contra las cabecillas de la “lipolisis láser con transferencia glútea”, señaladas de cirugías estéticas de garaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

volcánCaucaServicio Geológico Colombiano

Noticias Destacadas

Cirugía

Ordenan captura contra las cabecillas de la “lipolisis láser con transferencia glútea”, señaladas de cirugías estéticas de garaje

Redacción Semana
General Juan Miguel Huertas

Generales en reserva del Ejército piden agilidad en la investigación contra el general Juan Miguel Huertas por presuntos vínculos con alias Calarcá

Redacción Semana
No se sabe nada del paradero de la presunta agresora de su propia madre.

Tragedia en Risaralda: mujer fue asesinada supuestamente por su hija tras discusión sobre la clave del wifi

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.