Así puede ver en vivo la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Servicio Geológico habilita cámara con motivo de los 40 años de Armero

Con motivo de los 40 años de la tragedia de Armero, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) abrió al público una de las cámaras de video utilizadas para el monitoreo del volcán Nevado del Ruiz.

Desde ahora, cualquier persona con acceso a internet podrá observar de manera continua la actividad del volcán, ubicado entre los departamentos de Tolima y Caldas, tal como lo hacen los geocientíficos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales (OVSMA).

Esta iniciativa hace parte de la campaña ‘Armero 40 años con ciencia volcánica’, impulsada por el SGC como un ejercicio de educación, memoria y apropiación del conocimiento científico.

El propósito es rendir homenaje a las víctimas y sobrevivientes de la tragedia de 1985, al tiempo que se fortalece la cultura de gestión del riesgo volcánico en el país.

La cámara, instalada en el OVSMA a unos 30 kilómetros al noroccidente del cráter Arenas, ofrece una vista panorámica de Cumanday durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, y su transmisión está disponible en el canal oficial de YouTube del SGC (@ServicioGeologicoC).

Aunque la visibilidad depende de las condiciones meteorológicas y de la actividad volcánica, desde esta cámara será posible observar manifestaciones como emisiones de gases, ceniza o incandescencias.

“En 1985, Colombia no pudo registrar en imágenes la erupción del Ruiz; hoy, cuatro décadas después, el SGC abre esta ventana al volcán para que el país lo observe tal como es: un sistema natural, vivo y en permanente transformación. Con este dispositivo podrán observar la actividad durante el día y la noche, ya que esta cámara cuenta con un sensor térmico”, explicó Lina Marcela Castaño, coordinadora del OVSMA.

Volcán Nevado del Ruiz. | Foto: Servicio Geológico Colombiano

El SGC señaló que la apertura pública de esta cámara es una invitación a fortalecer la conciencia sobre la amenaza volcánica y a reconocer la importancia del trabajo conjunto entre instituciones y comunidades.