Revelan identidad del hombre que murió baleado en el centro de Bogotá: este sería el motivo detrás del ataque

Bogotá registró una serie de eventos violentos durante la jornada del pasado martes 28 de abril, que resultaron en el fallecimiento de tres personas en distintos puntos de la ciudad. El primer caso reportado ocurrió en el centro de la capital, específicamente en la carrera Séptima con calle 17, aproximadamente a las 9:00 p. m.

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A pesar de la hora, la presencia de testigos permitió obtener los primeros detalles sobre la agresión con arma de fuego contra un joven que se encontraba en el centro de la capital.

Tras las labores de investigación, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó a SEMANA la identidad del fallecido. Se trataba de Elvis Johan Agreda Rodríguez, un ciudadano de nacionalidad venezolana de 24 años, nacido en el año 2001.

Las hipótesis iniciales manejadas por las autoridades judiciales apuntan a que este homicidio estaría relacionado con el microtráfico en el sector.

Ataque sicarial en la localidad de Usme

De manera casi simultánea, se reportó un segundo hecho de sangre en el barrio Betania, ubicado en la localidad de Usme. En este punto, un hombre armado abordó a una pareja y disparó en repetidas ocasiones. Ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital de Meissen debido a la gravedad de las lesiones.

Se reportaron tres ataques con armas de fuego el pasado martes 28 de abril. Foto: Getty Images/iStockphoto

En el centro asistencial se confirmó el deceso de la mujer, mientras que el hombre permanece bajo pronóstico reservado. En la escena del crimen, los investigadores hallaron un elemento clave para el proceso.

“En el lugar de los hechos fue recolectada un arma de fuego traumática tipo revólver, como elemento material probatorio”, indicó el reporte oficial. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad para identificar la ruta de escape del agresor, bajo la sospecha de que las víctimas podrían tener vínculos familiares.

Homicidio en el barrio El Remanso de Bosa

El tercer incidente tuvo lugar en la localidad de Bosa, en el barrio El Remanso. Según información preliminar, un hombre de aproximadamente 34 años fue interceptado por un atacante cuando, al parecer, se disponía a ingresar a su lugar de residencia. El agresor, que presuntamente lo esperaba en el sector, accionó su arma y le causó la muerte de forma inmediata en la vía pública.

Durante el primer trimestre de 2026, Bogotá registró un récord histórico en la incautación de armas, con 408 armas de fuego decomisadas, la cifra más alta en ocho años. Foto: Getty Images

Unidades de criminalística se desplazaron hasta el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar evidencias que permitan dar con el paradero de los responsables.

Con estos eventos, la cifra de muertes por arma de fuego en una sola noche asciende a tres. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas de Usme y Bosa, mientras avanzan en las investigaciones para determinar si existe conexión entre estos hechos de violencia.