Cae el ‘terror de los casinos’: tenía azotada a esta localidad de Bogotá; este era su ‘modus operandi’

La Policía Nacional reportó la detención de un hombre en la tarde de este miércoles, 29 de abril, en la localidad de Puente Aranda, señalado por el delito de hurto.

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El operativo se produjo mientras integrantes de la unidad de reacción bancaria realizaban inspecciones de rutina y fueron alertados por ciudadanos sobre un asalto en curso dentro de un casino ubicado en el barrio Alcalá.

Al llegar al sitio, los uniformados encontraron a un grupo de personas que impedía la huida de un sujeto. El individuo intentaba escapar en una motocicleta tras haber ingresado al establecimiento comercial.

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Según las investigaciones preliminares, el hombre intimidó a una de las empleadas bajo la modalidad de atraco para sustraer dinero en efectivo. En el momento de la requisa, las autoridades hallaron en su poder un arma traumática y una suma de dinero producto del ilícito.

Historial delictivo del detenido

El seguimiento judicial sugiere que el capturado, de 35 años, no operaba de manera aislada. Al parecer, el detenido estaría involucrado en otros cinco hurtos a casinos en la localidad de Bosa y ya contaba con antecedentes penales por hurto.

El capturado habría hurtado 5 casinos en esa localidad bajo la misma modalidad. Foto: Policía Nacional

Sobre este resultado, el mayor Carlos Padilla, comandante de la Estación de Policía de Puente Aranda (E), detalló que la intervención fue posible gracias a la cooperación entre los habitantes y el cuadrante de vigilancia.

Según el oficial, el sospechoso sustrajo aproximadamente dos millones de pesos antes de ser interceptado. “Este hombre será dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los hechos que se le atribuyen”, puntualizó el comandante.

Contexto de seguridad y uso de armas en Bogotá

Este evento se registra en un contexto de alta actividad operativa en la capital. Durante el primer trimestre de 2026, la Secretaría de Seguridad ha reportado cifras significativas en cuanto al decomiso de elementos utilizados para cometer delitos.

La ciudad registró un récord histórico en la incautación de armas, con 408 unidades de fuego decomisadas, la cifra más alta en los últimos ocho años.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades para el inicio de su proceso. Foto: Policía Nacional

El flujo de armamento, que incluye armas de fuego, traumáticas y blancas, impacta directamente en los índices de inseguridad de zonas críticas y sistemas de transporte.

Entre enero y marzo de este año, se contabilizaron 3.372 denuncias por robo en el sistema TransMilenio, de las cuales 55 casos involucraron el uso de armas de fuego.

A pesar de que la Policía ha efectuado más de 5.140 capturas en los primeros meses del año, la circulación de armas ilícitas sigue siendo un eje de atención para la Secretaría de Seguridad, que mantiene los operativos para reducir delitos de alto impacto como el homicidio y la extorsión.