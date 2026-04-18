Violento asalto en Bogotá quedó captado en video; dos adultos mayores fueron víctimas de los delincuentes

En la noche del viernes 17 de abril de 2026, un nuevo caso de inseguridad alertó a las autoridades de Bogotá. Por medio de un video grabado por residentes del barrio Galerías, quedó en evidencia el actuar de una banda de delincuentes contra una pareja de adultos mayores, a los cuales les arrebataron su vehículo y pertenencias.

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En las imágenes se observa cómo los delincuentes reducen a los adultos mayores que ingresaban a su vivienda y, mediante intimidaciones por medio de un arma de fuego, les obligan a tirarse al piso y entregar todas sus pertenencias.

#BOGOTÁ Se registra un nuevo caso de robo a mano armada en la localidad de Teusaquillo. Una pareja de adultos mayores fue víctima del hurto de su vehículo en el barrio Galerías, cuando ingresaba a su vivienda.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/ArXrPeP1gn — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 18, 2026

A pesar de la respuesta de la comunidad del sector y de las autoridades de la ciudad, los delincuentes emprenden su retirada en el automotor robado y en un vehículo que transportaba al resto de la banda delictiva.

En los últimos segundos del video, se observa un integrante de la Policía de Bogotá corriendo tras los delincuentes; sin embargo, la velocidad de los automotores impide que el mismo logre evitar el robo.

Este caso ha provocado una ola de indignación ciudadana. En redes sociales, numerosos usuarios han expresado su rechazo frente a la creciente inseguridad y han cuestionado la efectividad de las estrategias de vigilancia en zonas residenciales.

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En los últimos días, se han presentado diversos robos en Bogotá, razón por la cual las autoridades realizan las labores de investigación para lograr dar con los responsables de los hechos y desarticular las bandas de delincuentes que operan en las diversas localidades de la ciudad.

Robo en la ciudad de Bogotá. Foto: Tomado de : @UltimaHoraCR/API

Ante esta situación, se ha reiterado la importancia de adoptar medidas preventivas, como verificar el entorno antes de ingresar a casa, evitar rutinas predecibles y, en la medida de lo posible, contar con sistemas de vigilancia o acompañamiento.

Por otra parte, las personas pueden reportar los casos de inseguridad por medio de la línea 123 y por medio de los números de los cuadrantes de la Policía de Bogotá.