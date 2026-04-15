Medidas de seguridad en importante punto de El Salitre: así combaten la delincuencia en Bogotá

La Secretaría de Seguridad de Bogotá celebró el trabajo adelantado en la carrera 68 con calle 63. Luego de evidenciar una ausencia de iluminación y falta de presencia policial en el sector, lo que provocaba una crisis de seguridad en este sector de El Salitre.

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Seguridad, aumentó la presencia de los gestores del orden en el sector. Además, las autoridades distritales mejoraron la iluminación en zonas críticas que permiten fortalecer la seguridad y reducir factores de riesgo en este punto estratégico de la ciudad.

Una de las medidas fue mejorar la iluminación en la seguridad. Foto: Secretaría de Seguridad / API

La intersección de la avenida carrera 68 con calle 63 es un punto estratégico donde confluyen las localidades de Engativá, Teusaquillo y Barrios Unidos, por lo que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia puso en marcha un acompañamiento permanente a través del programa de Gestores del Orden.

Al alto flujo peatonal y vehicular de la zona, se le suma la compleja infraestructura con los puentes e infraestructura, que agudiza la problemática de seguridad del sector.

Aunque la amplitud del área y su ubicación en el límite de tres localidades dificultaban las labores de control y vigilancia. Hoy, el panorama es diferente, según la secretaría.

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La entidad distrital destacó la presencia constante de los gestores del orden en este sector de la ciudad, especialmente en los horarios en que se evidencia mayor tránsito. Según la secretaría, la labor de estos funcionarios está enfocada en prevenir y disuadir la omisión de delitos mediante su presencia en el territorio.

“La seguridad se construye con presencia. Cuando el Estado está en la calle, acompañando a la ciudadanía, se reducen los factores de riesgo y se envía un mensaje claro de control institucional en zonas que históricamente han sido complejas”, señaló el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo.

César Restrepo, Secretario de Seguridad. Foto: Secretaría de Seguridad-semana

Además, se han articulado acciones con otras entidades del Distrito para intervenir factores que facilitaban la ocurrencia de delitos. La poca iluminación que había en los túneles del sector les facilitaba el “trabajo” a los delincuentes.

Por ende, uno de los avances más significativos ha sido la mejora en la iluminación de los túneles del sector, espacios que anteriormente presentaban condiciones propicias para hechos delictivos y que hoy cuentan con iluminación adecuada.

Un ciudadano que transita a diario en el sector le confirmó a SEMANA el cambio que se percibe en la zona, asegurando que las medidas de la autoridad distrital mejoraron el tránsito durante este importante sector de la ciudad.

Estas intervenciones se anticipan al delito y permiten que la percepción de seguridad sea favorable para los ciudadanos.