El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó sobre un nuevo procedimiento relacionado con la seguridad en la capital, el cual ha generado un cuestionamiento a la administración de justicia en el país.

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El mandatario local expuso el caso de una agrupación delictiva que, tras haber sido detenida en el mes de enero de 2026, fue puesta en libertad por determinación judicial pocas semanas después de su captura.

De acuerdo con el reporte oficial, se trata de una organización dedicada al hurto de usuarios del sistema financiero bajo la modalidad de fleteo.

“La Policía Metropolitana hoy volvió a capturar a estos delincuentes, una banda denominada grupo de delincuencia organizada ‘La Gorda’”, especificó el alcalde durante su intervención. Galán detalló que a este grupo se le vincula con al menos cinco casos registrados de robos a ciudadanos a la salida de entidades bancarias.

Antecedentes y captura en flagrancia

La preocupación de la administración distrital radica en que los integrantes de esta banda ya habían sido procesados anteriormente. Sin embargo, los mecanismos judiciales permitieron que retornaran a las calles en un corto periodo. Sobre este punto, el mandatario recordó que en la detención previa se les halló armamento y se les inmovilizaron los vehículos.

Hace cerca de 2 meses, la @PoliciaBogota capturó a una banda de fleteros a punto de cometer un delito. A pesar del porte ilegal de armas, fueron dejados en libertad, pues no tenían antecedentes.



Hoy miembros de esta misma banda--a la que se le endilgan por lo menos 5 casos de… pic.twitter.com/KNxd6ssXQq — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 15, 2026

“La vez pasada los liberaron a pesar del porte ilegal de armas y de estar a punto de cometer un nuevo fleteo; los liberaron porque supuestamente no tenían antecedentes”, señaló Galán.

En esta nueva oportunidad, “los sospechosos fueron interceptados mientras se movilizaban en un taxi, portando nuevamente armas de fuego de manera ilegal, lo que permitió su detención inmediata por parte de las patrullas de vigilancia”, aclaró el alcalde.

Llamado a la efectividad de las condenas

La reiteración de estos hechos ha llevado a la Alcaldía a solicitar un mayor compromiso por parte de los jueces de control de garantías. El alcalde enfatizó que el trabajo operativo de la fuerza pública pierde impacto si los detenidos no enfrentan penas efectivas que aseguren su permanencia en centros de reclusión.

“Espero que esta vez sí queden entre rejas; no podemos seguir con la Policía capturando y que los suelten sucesivamente”, manifestó el mandatario ante los medios de comunicación.

Finalmente, Galán insistió en que los individuos considerados de alta peligrosidad para la convivencia ciudadana deben cumplir sus procesos privados de la libertad, evitando que su regreso a las calles derive en la comisión de nuevos delitos que afecten el patrimonio y la integridad de los bogotanos.