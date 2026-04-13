El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció este lunes, 13 de abril, sobre la recurrencia de capturas de personas que, a pesar de estar bajo el beneficio de prisión domiciliaria, continúan cometiendo delitos en diversos sectores de la ciudad.

Jennifer Pedraza le hizo reclamo al alcalde Carlos Fernando Galán: “¿No le parece desproporcionado?"

El mandatario expuso un caso reciente en el que la Policía Metropolitana de Bogotá frustró un intento de hurto por parte de un individuo que portaba un brazalete electrónico de vigilancia.

“Vuelve y juega: la policía frustró un intento de hurto que hizo un delincuente esta mañana, un delincuente que tenía brazalete, es decir, estaba condenado y supuestamente en detención domiciliaria”, informó el alcalde.

El hecho ocurrió en el sector del CAN, sobre la calle 26, cerca de las instalaciones de la Registraduría Nacional. Según el reporte oficial, los agentes reaccionaron ante el ataque contra una mujer y, al verificar la identidad del detenido, confirmaron su estatus judicial.

Reincidencia y fallas en el sistema de monitoreo

Galán indicó que el capturado cumplía una condena de seis años por hurto. Este suceso se suma a otros casos registrados durante el mes, como el “intento de robo a un furgón la semana pasada, donde uno de los implicados utilizaba papel aluminio para intentar anular la señal del brazalete”.

El mandatario también citó el caso de Diana Ospina, víctima de un secuestro bajo la modalidad de paseo millonario, cuyo agresor se encontraba bajo detención domiciliaria en el momento del crimen.

Vuelve y juega.



Hoy la Policía frustró un hurto frente al CAN y capturó a dos ladrones. Uno de ellos tiene una condena de 6 años en detención domiciliaria y llevaba brazalete electrónico.



Es momento de que el Ministerio de Justicia revise, a la mayor urgencia, su capacidad real… pic.twitter.com/YsXT0FJ0xx — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 13, 2026

Ante este panorama, el alcalde manifestó la necesidad de recibir explicaciones por parte de las autoridades carcelarias y judiciales.

“Llegó el momento en que el Ministerio de Justicia nos informe su capacidad para controlar a las personas que están en detención domiciliaria con brazalete, porque tenemos a muchos de esos delincuentes nuevamente en las calles cometiendo delitos”, señaló.

Llamado al Ministerio de Justicia

El mandatario local enfatizó que el sistema debe evaluar la idoneidad de estos beneficios para individuos de alta peligrosidad. “El Ministerio tiene que decir si debemos seguir permitiendo detenciones domiciliarias cuando no tienen capacidad para vigilarlos; enfrentar la delincuencia así es muy jodido”, afirmó Galán.

Finalmente, el mandatario concluyó que los esfuerzos de la Policía y el sistema judicial se ven comprometidos cuando personas ya condenadas logran retornar a la actividad delictiva antes de cumplir sus penas bajo el beneficio de prisión domiciliaria.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha respondido tras los comentarios que expresó el alcalde de Bogotá.