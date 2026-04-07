Jennifer Pedraza le hizo reclamo al alcalde Carlos Fernando Galán: “¿No le parece desproporcionado?"

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que un trabajador de las obras de Metro fue despedido, luego de que atacara a un bus TransMilenio con una piedra, mientras protestaba por retraso en los pagos.

“Esto es inaceptable. Es un hecho violento que no se puede aceptar por parte de nadie, y mucho menos de alguien que trabaja para la ciudad. El hombre ya fue identificado y, con ayuda del Metro, TransMilenio interpondrá mañana la denuncia penal en su contra. Así mismo, fui informado de que ya fue despedido por el contratista del Metro. No vamos a permitir que nadie que trabaje para la ciudad la ataque o la violente”, dijo puntualmente el alcalde a través de su cuenta en X.

Alcalde Galán se pronuncia respecto al operario del Metro que atacó a bus de TransMilenio: “Inaceptable”

Tras lo anterior, la congresista Jennifer Pedraza le reclamó al alcalde Galán.

“Alcalde, iniciar un proceso penal contra un (ex) trabajador al que no le pagan, y no es la primera vez que tienen que salir a protestar por condiciones indignas, ¿no le parece desproporcionado? Tras de que ya lo dejaron sin trabajo… Hay criminales de verdad por perseguir", le indicó Pedraza a Galán.