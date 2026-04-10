Durante el desarrollo de la Megaferia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio del Alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán informó sobre una decisión clave realizada por la entidad importante no solo para la capital de Bogotá sino especialmente para las personas adultas que habitan en este territorio.

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De acuerdo con lo informado por la Alcaldía, más de 88.000 personas mayores continuarán recibiendo apoyo económico en la capital, estos beneficios, informan, no se verán afectados ya sea por las reclasificaciones del Sisbén o de procesos de actualización.

El Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, comentó que la razón principal de este anuncio es poder ofrecerles un espacio de tranquilidad a la población que se beneficiará con esta decisión: “No vamos a sacar a un solo adulto mayor del Ingreso Mínimo Garantizado. Todos los que hoy reciben este apoyo lo seguirán recibiendo, independientemente de cambios en su clasificación del Sisbén”.

Objetivo de el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG)

El Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) es una estrategia del distrito cuya meta es reducir las tasas de pobreza y hambre que ocurren en la ciudad de Bogotá, donde actualmente la capital cuenta con 1,7 millones de personas apoyadas por el distrito. De acuerdo con el último registro informado por la Alcaldía, con las cifras de 88.000 personas beneficiadas se han ampliado a una cobertura en más de 50.000 personas, ya que anteriormente se registraba un beneficio para solamente 38.000 adultos mayores.

La entidad distrital informó que, dentro de este programa, el impulso de inclusión social y productiva a los adultos mayores beneficiados es otro de los objetivos: “La meta no es que las personas dependan permanentemente de un subsidio, sino darles herramientas para que puedan salir de la vulnerabilidad”, informó el Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Otros beneficios dentro del programa

Dentro de la Megaferia de IMG, la Alcaldía de Bogotá anunció otros beneficios que se están realizando en el distrito. Entre ellos a la implementación de pasajes gratis en Trasnmilenio, favoreciendo alrededor de 450.000 bogotanos, facilitándoles su acceso a oportunidades laborales y educativas.

Asimismo, se destacó nuevos avances en inclusiones financieras, en donde se ha facilitado el acceso de las personas beneficiadas durante el programa a billeteras digitales y servicios bancarios, esto por medio de una cooperación entre el distrito y la billetera digital Dale!: “Estos espacios permiten acercar soluciones reales a las personas y facilitar su acceso a servicios financieros de manera ágil y segura”, señaló José Manuel Ayerbe, CEO de la compañía.