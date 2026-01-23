Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá: inició el primer ciclo de pagos de 2026 y así podrá reclamarlo

Los subsidios son una de las ayudas sociales más importantes que entregan tanto gobiernos nacionales, distritales y entidades privadas a personas que más lo necesitan o que pertenecen a comunidades vulnerables afectadas económicamente. A través de estos apoyos, miles de familias pueden acceder a servicios esenciales como vivienda digna, educación para sus hijos o servicios de salud.

Recientemente, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Integración Social, anunció el nuevo ciclo de pagos del subsidio Ingreso Mínimo Garantizado, que corresponde al primer ciclo del 2026. Con este giro, serán más de 1.100.000 personas las beneficiadas.

Entre los beneficiarios están 950.000 personas de los componentes de hogares Pobreza Extrema, Víctimas con Pertenencia Étnica, Primera Infancia y Educación, y más de 150.000 personas de los componentes de Persona Mayor, Persona con Discapacidad y población Emberá que retornó a sus territorios, serán las principales beneficiadas.

La inversión hecha por parte del Distrito para el primer ciclo del año será de $53.000 millones, en el marco de una política social impulsada por la actual administración.

“Es importante tener en cuenta que, debido a procesos operativos, los pagos se realizarán de manera escalonada, especialmente en los componentes de Pobreza Extrema, Primera Infancia y Educación”, recuerda la Alcaldía.

Si los beneficiarios tienen algún tipo de inquietud, se podrán comunicar a los canales de atención de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), donde recibirán la información y el acompañamiento correspondientes: la línea telefónica 601 380 8330, opción 6; las redes sociales oficiales de Integración Social; o las subdirecciones locales. Si desea consultar el directorio, tenga en cuenta el siguiente link.

Por su parte, Integración Social avanza en la finalización de los pagos del ciclo 12 de 2025 para hogares en pobreza extrema y personas mayores, permitiendo cerrar el último ciclo del año anterior y garantizar la continuidad del apoyo económico a estas poblaciones durante 2026.

¿Cómo obtener las transferencias?

Las transferencias monetarias de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) se realizan a través de las billeteras digitales DaviPlata, Nequi, MOVii, dale! y Bancamía.

En los casos donde el pago se efectúa por giro, las personas beneficiarias deben esperar el mensaje de texto de notificación y acercarse a los puntos autorizados de Efecty para realizar el retiro del dinero.