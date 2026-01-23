Gobierno acelera programa de inclusión financiera, para otorgar créditos con facilidad. ¿En qué consiste y cómo aplicar?

Desde que fue formulado el Plan de Desarrollo del actual gobierno, la economía popular fue uno de los segmentos en la mira para fortalecer. Sin embargo, los caminos no han resultado fáciles, como lo evidencia el resultado del llamado ‘Pacto por el crédito’, que buscaba el desembolso de 254,72 billones de pesos en 18 meses, entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, destinados a cinco sectores, uno de ellos, el de la economía popular, que es el más rezagado.

¿Qué significa la inclusión financiera prevista?

La inclusión financiera implica vincular a aquellas personas que han tenido dificultad para acceder al sistema financiero, lo que le resta posibilidades de desarrollo de sus negocios o proyectos. El tema del respaldo es una de las talanqueras, pues la banca, para prestar, necesita garantía de pago, toda vez que los dineros que mueve son de los ciudadanos.

Ahora, en la recta final del gobierno, a través de Prosperidad social, se acelera un programa de inclusión financiera, que busca promover el acceso al crédito para la economía popular, con créditos hasta de 140.000.000 para la vigencia 2026.

Foto: stock

Beneficios

El mencionado programa incluye una compensación del 14 % del valor del crédito desembolsado por la elaboración y puesta en marcha de plan de inversión y buen hábito de pago, confirma Prosperidad social.

Como la plata, de la misma manera en la que llega se va, si no se sabe administrar, el programa de inclusión financiera contempla la participación en módulos de Educación Económica y Financiera (mínimo la mitad de los integrantes de la unidad productiva asociativa deberá cumplir con los módulos para acceder a la compensación).

Prosperidad social Foto: Prosperidad Social

Garantía para que financistas presten

En el componente de las garantías, en la que insisten los prestamistas, ya que se percibe a los posibles usuarios de la economía popular, como de alto riesgo, por no tener con qué respaldar la deuda (no tienen casa para hipotecar y a veces, ni referencia laboral) se constituirá una garantía con el Fondo Nacional de Garantías, del 90 % del valor del crédito, sin ningún costo para el solicitante.

Primer paso para acceder

Una de las trabas para el acceso a crédito, por parte de los colombianos que han estado al margen, es la falta de información. Así que el acercamiento al sistema financiero es clave. En este caso, las personas interesadas en estos créditos pueden acercarse a cualquier oficina del Banco Agrario para que les sea brindada una asesoría personalizada.