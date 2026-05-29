En Colombia hay una variedad de entidades financieras, incluidos bancos, fondos de empleados y similares, que hacen parte del sector formal y, por lo tanto, son las llamadas a aplicar las normas que establece la Superintendencia Financiera en materia de usura. Por fuera de ese universo están los prestamistas informales, incluidos el gota a gota, que se exceden en cobro de intereses y aún así, muchos ciudadanos lo usan, por la dificultad de acceder a la opción legal.

A ellos -los formales- va dirigida la certificación que hizo la entidad pública, como autoridad regulatoria del tema financiero en el país, para que sea aplicada a los créditos de consumo y ordinario.

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Así, este viernes, 29 de mayo, previo a las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 31 de este mismo mes, fue certificada la nueva usura que regirá durante todo junio de 2026.

La entidad de regulación, vigilancia y control, confirmó que la tasa de usura, es decir, el valor máximo que le pueden cobrar en intereses por un crédito en las modalidades mencionadas: consumo y ordinario, no deberá excederse del 28,79 %, cifra por encima del 28,17 % que rigió hasta el mes anterior.

Superintendencia Financiera de Colombia Foto: Guillermo Torres /Semana

De ese tope hacia abajo, los bancos y otras entidades prestamistas tienen que ingeniarse mecanismos para competir y no dejarse arrebatar a los clientes, que siempre buscan albergarse bajo lo mejor sombra. Si le cobran intereses más allá de ese techo a la hora de tomar un préstamo, se estaría configurando la usura, que es un delito en Colombia, inscrito como tal en el Código Penal.

En el documento expedido por la SuperFinanciera también se establecen otros topes, según el tipo de crédito que solicita el usuario del sistema crediticio.

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Por ejemplo, el interés más alto certificado, y que desde hace un par de año se metió en el abanico de posibilidades de acceder a un crédito, pero que no es para nada atractivo, es el del llamado crédito popular productivo urbano, con un tope de 89,73 %. No hay que olvidar que las entidades prestamistas suelen irse por el techo a la hora de cobrar intereses, y solo compiten cuando hay otros oferentes.

Tarjetas de crédito Foto: Getty Images