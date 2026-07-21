Salario vital por ley, el otro proyecto que radicó el Pacto Histórico, partido de oposición al gobierno entrante

Ese concepto que llevó a un incremento del salario mínimo en 23 %: el salario vital, es la columna vertebral del proyecto de ley radicado en el Congreso de la República, dentro del paquetazo legislativo que deja el Gobierno saliente, en esta ocasión, adelantando el trámite a través de la bancada del Pacto Histórico, partido de oposición al gobierno entrante, de Abelardo De La Espriella.

La argumentación para la radicación de la iniciativa legislativa es la de desarrollar por primera vez el artículo 53 de la Constitución de 1991, por lo cual, se lanzaron a proponer lo que llamaron “nuevas garantías para millones de trabajadoras y trabajadores en Colombia”.

Implica entonces que el salario vital sería instituido por ley estatutaria, lo que, a juicio de los proponentes del proyecto de ley, “fortalece la libertad sindical, protege a los trabajadores frente a la inteligencia artificial, combate la tercerización ilegal y amplía los derechos laborales para responder a los retos del siglo XXI”.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo del gobierno Petro Foto: Ministerio de Trabajo / cortesía

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