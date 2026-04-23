Pagar menos sale caro: empresas con bajos salarios tienen más rotación

En Colombia, las empresas que ofrecen salarios menos competitivos y beneficios limitados están enfrentando mayores niveles de rotación y ausentismo, según un estudio de la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP.

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El informe evidencia que reducir costos laborales puede resultar contraproducente, al incrementar la salida de trabajadores y las ausencias en las organizaciones.

De acuerdo con la investigación, las compañías que pagan por debajo del promedio del mercado registran índices de rotación cercanos al 23% y niveles de ausentismo de 10,29%.

En contraste, aquellas que ofrecen salarios más competitivos presentan una rotación menor (17,9%) y una tasa de ausentismo significativamente más baja (3,81%), lo que confirma la relación directa entre condiciones laborales y estabilidad del talento.

A nivel general, el estudio que encuestó a 154 organizaciones en todo el país señala que el índice promedio de rotación en 2025 fue de 22,1%, superior al 19,6% registrado en 2024.

Además, la rotación no deseada se ubicó en 15,4%, lo que refleja una salida importante de trabajadores que las empresas preferirían retener.

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Para Juan Carlos Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP, el enfoque de reducir costos a través de menores salarios es un error estratégico.

Presidente ACRIP Foto: ACRIP

“Las empresas pueden considerar que pagar salarios bajos les ahorra costos, pero esto es un error, porque al tener salarios menos competitivos se aumenta la rotación y el ausentismo, y por ende, los costos asociados a ello”, explicó.

Uno de los hallazgos más relevantes es que el 77,3% de las empresas no calcula los costos de la rotación, lo que limita la implementación de estrategias para mitigar su impacto.

A esto se suma que el 39,6% tampoco mide el ausentismo, lo que dificulta tener un diagnóstico claro sobre la gestión del talento humano.

También identifica factores que pueden reducir estos indicadores. Por ejemplo, el 59,1% de las empresas ofrece esquemas de trabajo remoto al menos una vez por semana, lo que se asocia con menores niveles de rotación (20,6% frente a 24,2%) y ausentismo (7,1% frente a 9,5%). Esto sugiere que la flexibilidad laboral juega un papel clave en la retención de empleados.

Por áreas, la mayor rotación se concentra en producción, con un 46,8%, seguida por comercial (12,1%), atención al cliente (11,3%) y logística (9,2%). En contraste, áreas como jurídica, recursos humanos, tecnología y mercadeo presentan menores niveles de rotación.

En materia de ausentismo, el índice promedio bajó de 10,7% en 2024 a 8% en 2025, aunque persiste un alto nivel de ausencias injustificadas: solo el 35,3% de las faltas fueron justificadas. La principal causa sigue siendo la enfermedad o accidentes no laborales, que representan el 82,5% de los casos.

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En conjunto, los resultados muestran que la gestión del talento se ha convertido en un factor crítico para la sostenibilidad empresarial.

Más allá de reducir costos, las empresas enfrentan el reto de ofrecer condiciones laborales competitivas y medir adecuadamente sus indicadores, en un entorno donde retener talento es cada vez más determinante para la productividad.