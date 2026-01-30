Costo de vida

Un mínimo con impacto máximo. Estos son los costos del alza salarial que más preocupan a los expertos

Los analistas advierten mayores costos empresariales, presiones inflacionarias, riesgos para el empleo formal y un impacto fiscal difícil de sostener.

GoogleSiga las noticias económicas en Discover para mantenerse al día

Redacción Economía
31 de enero de 2026, 4:00 a. m.
Una de las consecuencias más graves del incremento del salario mínimo de 2026 es que no contribuye a resolver el delicado problema fiscal del país.
Una de las consecuencias más graves del incremento del salario mínimo de 2026 es que no contribuye a resolver el delicado problema fiscal del país. Foto: iStock

La sorpresa de un inédito incremento del salario mínimo de 23,7 por ciento para 2026 tiene a algunos sectores celebrando y a muchos otros lamentando los graves impactos de esa decisión. Se teme primordialmente por un aumento en los costos de las empresas, que puede ser de entre 6 y 18 por ciento, solo por causa de dicho aumento. Esto podría llevar a reducciones de las plantas de personal y a la transición de empleo a esquemas informales.

En Bancolombia estiman que ese fuerte aumento salarial tendrá implicaciones macroeconómicas indeseables y relevantes para 2026, que estarán marcadas por unas mayores presiones inflacionarias, un elevado costo fiscal y un deterioro en el mercado laboral.

Colpensiones confirma cómo quedarán los jubilados con el reajuste de mesadas, tras el alza del salario mínimo

Asimismo, en la AFP Protección consideran que el aumento en el salario mínimo es hoy uno de los mayores riesgos al proceso de recuperación y estabilidad económica de las últimas décadas. “La inflación pospandemia se venía controlando y disminuyendo, pero con esta medida se pierde el esfuerzo y se generan riesgos para la economía. Tiene efectos profundos en el costo de vida y en el rumbo de las tasas de interés. Presiona costos salariales en arriendos, cuotas de administración, servicios personales, comidas fuera del hogar, educación, vigilancia, aseo y sectores intensivos en mano de obra”, advierten.

Agregan que, por ejemplo, algunos sectores de exportaciones, que emplean mucho personal y que venían dando un apoyo importante a la economía, sufrirán debido a las presiones en la tasa de cambio y a los aumentos en el salario mínimo.

Dinero

El ‘trade político’ que está moviendo los activos colombianos. La apuesta de los inversionistas por un cambio

Macroeconomía

Brasil y Colombia, dos aliados estratégicos en la producción textil: estos son los números más importantes de ese negocio

Empresas

Industria textilera colombiana está presente en el Mundial 2026 y en la camiseta de varias selecciones: Protela fabrica sus telas

Macroeconomía

Quibdó y Cartagena son las dos ciudades con el desempleo más alto en Colombia: esto dice el Dane

Macroeconomía

Dólar revirtió la tendencia y se puso más caro en Colombia: precio oficial del 30 de enero

Empresas

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, le respondió a Petro tras la suspensión del decreto de emergencia: “Señal preocupante”

Macroeconomía

Sorpresivo: MinHacienda anuncia que la rebaja en la gasolina no será de $300, sino de $500

Inversionistas

Expectativas por recuperación de Venezuela y mayor deuda pública, dos frentes que marcarán 2026

Especiales Editoriales

En qué invertir en 2025: estas son las opciones para hacer rendir el dinero

Hablan las marcas

Hora de diversificar: ¿por qué es el momento de invertir en mercados diferentes a Estados Unidos?

Con el alza del salario mínimo, 2,4 millones de trabajadores y cerca de un millón de pensionados tendrán un alivio momentáneo en el bolsillo, pero el efecto nocivo lo sentirá todo el país.
El fuerte aumento del salario mínimo en 2026 tiene efectos profundos en el costo de vida y en el rumbo de las tasas de interés. Foto: ADOBE STOCK

Quizás una de las consecuencias más graves de esa decisión unilateral del Gobierno es que no contribuye a resolver el delicado problema fiscal del país, pues no incrementa de manera sostenible los ingresos reales de un grupo reducido de colombianos. En contraste, sí presiona las finanzas públicas en su conjunto, al elevar el costo laboral de la nómina oficial y encarecer subsidios, transferencias y distintos topes atados al salario mínimo, como ocurre en el caso de la vivienda de interés social.

Pros y contras inflacionarios

Una de las grandes angustias para 2026 está en la inflación. Así la están viendo los analistas.

Lo que más preocupa: En servicios es en donde se teme más carestía, en particular en restaurantes, hoteles, transporte y educación, debido a su alta intensidad en mano de obra y a la fuerte indexación al salario mínimo. En Colfondos señalan que esa inquietud ha llevado a muchos a ajustar sus proyecciones de inflación por encima del 6,5 por ciento para el cierre del año. De igual manera, los gastos relacionados con vivienda generan temores por su peso en la canasta familiar. Allí la inflación estaría presionada por los servicios públicos (en particular el gas) y los pagos de administración.

Lo que menos preocupa: Los alimentos han sido históricamente uno de los principales detonantes de la inflación, pues son sensibles a factores climáticos y de oferta. Sin embargo, también suelen registrar correcciones más rápidas. En Asobancaria no ven grandes riesgos climáticos u otros factores que puedan alterar de manera significativa el comportamiento de los precios de los alimentos en 2026. La cotización del dólar también le ha dado una mano al costo de la comida, pues esta tiene un alto componente de importados.

Un mínimo con impacto máximo_2

Este especial sobre expectativas de inversión se construyó a partir de una encuesta de Dinero, aplicada entre el 20 y el 28 de enero de 2026 y respondida por analistas de las siguientes firmas: Sectorial, BTG Pactual, Alianza, Credicorp, Aval Asset Management, Fénix Valor, Bancolombia, Positiva, BBVA, Elemento Alpha, Protección, Asobancaria, Banco de Bogotá, Corficolombiana, Acciones y Valores, Itaú, Davibank y Colfondos.

Más de Dinero

Cada vez más inversionistas descuentan un giro ideológico en el próximo Gobierno de Colombia.

El ‘trade político’ que está moviendo los activos colombianos. La apuesta de los inversionistas por un cambio

Una de las consecuencias más graves del incremento del salario mínimo de 2026 es que no contribuye a resolver el delicado problema fiscal del país.

Un mínimo con impacto máximo. Estos son los costos del alza salarial que más preocupan a los expertos

Oferta laboral del SENA en Manizales

Brasil y Colombia, dos aliados estratégicos en la producción textil: estos son los números más importantes de ese negocio

Camiseta de la Selección Colombia que será usada en el Mundial United 2026

Industria textilera colombiana está presente en el Mundial 2026 y en la camiseta de varias selecciones: Protela fabrica sus telas

La Policía de Cartagena dispondrá de uniformados para garantizar la seguridad.

Quibdó y Cartagena son las dos ciudades con el desempleo más alto en Colombia: esto dice el Dane

Dolar

Dólar revirtió la tendencia y se puso más caro en Colombia: precio oficial del 30 de enero

Jaime Alberto Cabal y Petro

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, le respondió a Petro tras la suspensión del decreto de emergencia: “Señal preocupante”

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que se decretará la emergencia económica.

Sorpresivo: MinHacienda anuncia que la rebaja en la gasolina no será de $300, sino de $500

Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República

Banco de la República subió las tasas de interés en 100 puntos, quedan en 10,25 %

Dentro de los programas sociales existentes, a los colombianos los acostumbraron a subsidios de todo tipo: primera infancia, víctimas, régimen subsidiado y renta joven, forman parte de una interminable lista de ayudas estatales.

Arrancan los giros de Prosperidad Social en 2026: estas son las fechas clave para millones de hogares

Noticias Destacadas