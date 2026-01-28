Pensiones

Colpensiones confirma cómo quedarán los jubilados con el reajuste de mesadas, tras el alza del salario mínimo

Más de la mitad sube con incremento del 23 %. Las restantes tendrán un ajuste con la inflación.

Redacción Economía
28 de enero de 2026, 4:15 p. m.
Colpensiones
Colpensiones Foto: GUILLERMO TORRES REINA

¿Cuánto ganará un pensionado de Colpensiones en 2026 frente a lo que le costará adquirir la canasta familiar y asumir los nuevos gastos del hogar?

Esa es la gran incógnita, pues, si bien se celebra que las mesadas de los jubilados —en el caso de Colpensiones, entidad que administra el régimen de prima media del sistema de aseguramiento para la vejez— aumenten entre un 23 % y beneficien hasta al 60 % de los pensionados, el efecto del alza del salario mínimo podría terminar restando más recursos del bolsillo de los jubilados, en comparación con lo que suma la medida de incremento.

En efecto, Colpensiones, entidad presidida por Jaime Dussán Calderón, emitió un informe en el que confirma que el 60 % de las mesadas administradas por esta entidad pública tendrá un reajuste ligado al salario mínimo. El 40 % restante se ajustará con el IPC (Índice de Precios al Consumidor), que cerró el año en el 5,1 %.

jaime dussánPresidente de Colpensiones
Jaime Dussán, presidente de Colpensiones Foto: Cortesía Colpensiones

La noticia que tiene preocupados a millones de colombianos es, en cuánto tiempo ese incremento aplicado a quienes devengan el salario mínimo se esfumará, ya que, aunque solo varias decenas de productos indexados, cuyo costo incrementa con el alza aplicada, lo cierto es que los aumentos se están dando en todos los productos de la canasta y los servicios. Ello, en parte porque buena parte de los negocios relacionados con mercancías, alimentos y servicios que requiere el ciudadano, se remuneran con el mínimo. Es decir, no hay escapatoria a una disparada en el costo de producir, como dicen los economistas.

Personas afiliadas a Colpensiones por región
Personas afiliadas a Colpensiones por región Foto: El País

Y los que no ganan el mínimo, peor

Un escenario quizás peor tienen los que no ganan el salario mínimo, pues su incremento en ingresos, si es que los empleadores deciden hacerles un ajuste en el sueldo, no sería más allá del 5 %, como aplica para las pensiones de Colpensiones que están en ese rango. “Las mesadas que superan un (1) salario mínimo se reajustan con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado para el año anterior. Para 2026, este incremento corresponde al 5,1 %, con el fin de conservar el poder adquisitivo de los pensionados”, señaló el presidente de Colpensiones.

No obstante, para esa franja de colombianos será aún más difícil mantenerse con la suficiente capacidad para adquirir la canasta básica, pues al asumir los incrementos en los costos que se están aplicando, por el contrario, tendrán un mayor golpe al bolsillo.

Impacto profundo_2
Foto: ADOBE STOCK

Mesadas 13 y 14

Para los pensionados que se están preguntando acerca de ¿qué pasará con sus mesadas 13 y 14?, lo que se conoce como primas, Colpensiones confirma que, en ambos casos, se reajustarán con el incremento correspondiente al año: si recibe una mesada equivalente a un salario mínimo, con aumento del 23 % y si tiene una por encima de ese valor, sube con el IPC.

“Es importante recordar que la mesada 14 solo aplica en algunos casos de pensionados”, recalcó Dussán.

Por la salud se pagará más

La plata proveniente de la mesada de la misma manera que entra, también sale. Es así como, los descuentos por aportes a salud se mantienen diferenciados según el valor de la mesada: 4 % para quienes reciben un salario mínimo; 10 % para quienes devengan entre más de uno y hasta tres salarios mínimos; y 12 % para mesadas superiores a tres salarios mínimos".

