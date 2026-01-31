En qué invertir en 2026. Cómo aprovechar el ‘trade electoral’, la volatilidad del dólar y el repunte de las acciones colombianas

Donde hay cambio, hay oportunidad. Esa parece ser la premisa de quienes este año buscan alternativas de inversión. Aunque la incertidumbre electoral obliga a ser más cuidadosos al decidir cómo y en qué invertir, también abre la puerta a posibles ganancias relevantes.

La clave, como en toda inversión, está en asesorarse bien, entender dónde se pone el dinero y, especialmente, tener claro cuándo y cómo retirarlo, ya sea para asegurar ganancias o limitar riesgos. Igualmente, es fundamental hacer seguimiento permanente y no desentenderse de la inversión para volver un año después, dado que eso puede llevar a perder oportunidades o a obtener resultados adversos innecesarios.

Este especial de Dinero busca precisamente ayudarles a los lectores para que entiendan el entorno de las inversiones de 2026, cuando muchos están utilizando una estrategia denominada trade electoral, es decir, que apuestan a un cambio de Gobierno en Colombia por uno más promercado e inversión privada. La idea es que compran hoy con la expectativa de que el 7 de agosto se valoricen los activos colombianos, tal como ocurrió antes de la elección de Javier Milei en Argentina y de José Antonio Kast en Chile.

Precisamente, a ese trade electoral se atribuye parte del excelente desempeño que tuvieron las acciones colombianas en 2025 y que siguen registrando en lo que va de 2026.

No obstante, el relevo en la Casa de Nariño no es el único factor para tener en cuenta, pues los indicadores económicos también representan retos para los inversionistas. El primero de ellos es la inflación, un flagelo que el país venía calmando, pero que está muy amenazado por el incremento del salario mínimo para 2026.

El aumento de la inflación afecta a los inversionistas porque reduce el valor real del dinero y cambia las reglas del juego financiero. Esto, teniendo en cuenta que, para atajar la carestía, el Banco de la República tendrá que empezar a subir sus tasas de interés sin haber llegado aún al nivel con el que se buscaba impulsar más la economía (cerraron 2025 en 9,25 por ciento y los analistas creen que en 2026 quedarán en 11 por ciento).

Desde el Emisor también han señalado que no han podido reducir más las tasas de interés debido al fuerte desbalance de las finanzas públicas. En esa misma línea, los analistas de 18 entidades financieras consultados para esta edición coinciden en que la situación fiscal del país es el principal riesgo para la economía y, por supuesto, para los inversionistas.

El temor es que crezca el desfase entre ingresos y gastos públicos –el país completó tres años con un recaudo fiscal por debajo de la meta– y eso no solo dispare un endeudamiento ya creciente, sino que lleve a una nueva descalificación de Colombia, infligiendo otro golpe a las inversiones.

A todo lo anterior se suma un precio del dólar bastante volátil, que se moverá al ritmo de las encuestas electorales y de los anuncios del presidente Donald Trump. Los analistas consultados creen que este año la divisa se moverá entre los 3.500 y los 4.000 pesos, lo que dará oportunidades para comprar y diversificar.

Las criptomonedas también aparecen como una alternativa de diversificación, aunque con un riesgo más elevado, y las acciones colombianas repetirían este año como una de las mejores inversiones. En particular, los expertos recomiendan la de Ecopetrol, que sería una de las ganadoras si el péndulo político se mueve a la derecha.

De todas maneras, es importante tener presente que en los años electorales no gana el que adivina el resultado, sino el que gestiona bien el riesgo y es disciplinado.

Esta encuesta sobre expectativas de inversión fue respondida entre el 20 y el 28 de enero de 2026 por analistas de las firmas Sectorial, BTG Pactual, Alianza, Credicorp, Aval Asset Management, Fénix Valor, Bancolombia, Positiva, BBVA, Elemento Alpha, Protección, Asobancaria, Banco de Bogotá, Corficolombiana, Acciones y Valores, Itaú, DAVIbank y Colfondos.

¿Ganó o perdió?

Si en enero de 2025 usted invirtió un millón de pesos en estos activos, el 31 de diciembre tenía:

¿Cuál será el activo de mejor comportamiento al cierre de 2026? Encuesta con analistas económicos

Con arrepentimiento

Los colombianos no solo hacen un bajo uso de alternativas de inversión, sino que suelen arrepentirse de la forma en la que manejan su dinero. La segunda edición del Índice de Arrepentimiento Financiero (IAF), desarrollado por la empresa de inversión MejorCDT, y la firma de investigación Views© indica que al cierre de 2025, el 79 por ciento de quienes recibieron prima lamentan el uso que le dieron pues esta se convirtió en ‘plata de bolsillo’, diluyéndose en gastos cotidianos. Por el contrario, aquellos que no se arrepienten son más optimistas y destinan una mayor parte de su dinero al ahorro: el 76 por ciento inicia el año con una visión positiva y el 96 por ciento se siente tranquilo con sus deudas.

