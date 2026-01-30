¿Cómo está invirtiendo sus ahorros? Colfondos recomienda estas opciones para sacarles mejor provecho

El futuro se construye con decisiones informadas, constancia y una estrategia financiera alineada con los proyectos de vida. En un momento en el que la longevidad aumenta y la economía plateada gana protagonismo –con más opciones de consumo, bienestar, educación y experiencias para las personas mayores–, planear el retiro es una prioridad.

Invertir es, en esencia, una forma de convertir los sueños en planes, pero hacerlo bien exige método. Para Andrés Herrera, vicepresidente de Inversiones del Fondo de Pensiones y Cesantías Colfondos, el punto de partida es contar con el acompañamiento de asesores financieros expertos, capaces de interpretar el contexto económico y traducirlo en estrategias ajustadas a la realidad de cada persona. “No todos asumen el riesgo de la misma manera, por lo que identificar cuál es el perfil de cada persona (conservador, moderado o arriesgado) es determinante para evitar decisiones impulsivas”, explicó. Agregó que es esencial tener claridad sobre los objetivos financieros, porque no es lo mismo ahorrar para vivienda, educación o viajes que para un emprendimiento, un fondo de emergencia o la jubilación. “Cada meta tiene un horizonte distinto y, por tanto, requiere instrumentos y estrategias diferenciadas”, afirmó Herrera.

Bajo esa perspectiva, la diversificación es la base de toda inversión. Distribuir los recursos en distintos tipos de activos equilibra rentabilidad y riesgo, y ahí los fondos de pensiones voluntarias se convierten en una alternativa eficiente y asequible. A través de ellos es posible invertir en renta fija y variable, tanto local como internacional, con diferentes niveles de exposición al riesgo.

Por ejemplo, la renta fija de corto plazo, como CDT y cuentas de ahorro, se mantiene como una opción atractiva, especialmente en un entorno de tasas favorables. Para los horizontes más largos, la estrategia puede complementarse con renta fija local de largo plazo, renta fija internacional y las acciones en mercados como Estados Unidos, además de mantener parte de la inversión en dólares y realizar compras periódicas.

Colfondos recomienda conservar al menos un 10 por ciento del portafolio en instrumentos líquidos, disponibles para responder ante imprevistos. A esto se suman oportunidades en países emergentes y en materias primas, impulsadas por una demanda sostenida.

Las pensiones voluntarias también ofrecen mejores rendimientos y optimizan la carga tributaria, y eso las hace una herramienta eficiente para quienes buscan planear su futuro financiero de forma integral, combinando ahorro, inversión y bienestar a largo plazo.

“En un contexto en el que el ahorro debe transformarse en bienestar futuro, seguiremos recomendando una visión de inversión basada en planeación, diversificación y acompañamiento experto. Invertir hoy no es solo una decisión financiera, es la base para vivir con tranquilidad y autonomía las etapas que están por venir”, concluyó.

*Contenido elaborado con apoyo de Colfondos