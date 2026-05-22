Fecha límite para trámite pensional: ciudadanos deben cumplir con proceso obligatorio

Colfondos, una de las principales administradoras de pensiones del país, reúne a una gran cantidad de afiliados que realizan aportes para asegurar su futura jubilación.

La entidad compartió una alerta generada por abogados pensionales, los cuales señalaron un trámite que aún no ha sido realizado por miles de personas en el país.

Con la aprobación de la reforma pensional, se introdujeron cambios en varios aspectos del sistema, entre ellos el traslado entre regímenes.

“Miles de colombianos que cumplen estas condiciones no saben que el artículo 76 de la Ley 2381 les está dando hoy una oportunidad única: revisar su situación pensional y elegir con información completa el régimen que más les conviene. Pero esa oportunidad tiene un límite claro”, explica la abogada Gina García Rivera.

En Colombia, las personas que se acercan a la edad de jubilación tienen la posibilidad de trasladarse entre los regímenes pensionales público y privado, pero este proceso no se realiza de manera directa. Para quienes consideran cambiar de régimen, existe un mecanismo obligatorio llamado doble asesoría, que permite tomar decisiones informadas sobre el futuro pensional. Foto: Agencia 123rf

Este procedimiento permite que una persona pase del Régimen de Ahorro Individual (RAIS) al Régimen de Prima Media (RPM), o en sentido contrario.

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Fecha límite para el trámite

Según la información publicada por la entidad en su portal web, el plazo para solicitar el traslado pensional estará habilitado hasta el 16 de julio de 2026 para quienes tengan más de 700 semanas cotizadas.

Las personas interesadas deben seguir todos los pasos exigidos por los fondos de pensiones del país. En el caso de mujeres menores de 47 años y hombres menores de 52, el trámite deberá realizarse antes del día previo a su cumpleaños como fecha límite.

Proceso obligatorio

Para poder efectuarlo, es fundamental cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente, incluyendo la doble asesoría, que es obligatoria para quienes deseen continuar con el proceso.

La doble asesoría pensional es un mecanismo implementado en Colombia que tiene como objetivo garantizar que los trabajadores tomen decisiones informadas y conscientes sobre su futuro pensional, particularmente al momento de considerar un traslado entre regímenes pensionales.

¿Cómo funciona la 'doble asesoría' para cambiar de régimen de pensiones en Colombia? Le explicamos. Foto: Agencia 123rf

El proceso de doble asesoría consiste en recibir orientación personalizada por parte de ambos regímenes. Es decir, si un afiliado desea trasladarse de un fondo privado a uno público (o viceversa), debe agendar y asistir a dos sesiones de asesoría: una en el fondo de pensiones al que pertenece y otra en la entidad a la que desea trasladarse.

“Si su fondo lo está contactando para hacer la doble asesoría, no es una llamada para venderle nada; es un diagnóstico de su futuro. Ignorar esta información es como firmar un contrato sin leer la letra pequeña”, asegura la abogada.

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Al momento de cambiar de fondo, es importante tener en cuenta varios aspectos, como:

Las condiciones y beneficios que ofrece cada régimen pensional.

Los procedimientos establecidos por cada entidad para no afectar el historial de aportes.

El registro laboral y las semanas cotizadas acumuladas.

Los canales de atención disponibles en cada fondo de pensiones.

Además, las entidades responsables del sistema cuentan con mecanismos de orientación para evaluar y atender los casos de personas que desean llevar a cabo el traslado entre regímenes.