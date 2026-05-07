Así puede detectar el serial del billete de 100 mil pesos falso que está circulando

En Colombia, diariamente miles de personas utilizan la familia de billetes que se encuentra en circulación con el objetivo de realizar operaciones comerciales básicas.

Billetes falsos: señalan nuevo serial de ejemplares de 50 mil pesos que estarían siendo falsificados

En los últimos días, a través de redes sociales, se ha advertido sobre algunos billetes de 100.000 pesos que presentan irregularidades, lo cual podría generar afectaciones importantes a la ciudadanía.

Las personas deben verificar las condiciones de cada billete. Foto: Carlos Julio Martínez

Un comerciante del país indicó que el número de serie AE68417396 estaría vinculado con posibles ejemplares falsos, por lo que se recomienda a las personas verificar cuidadosamente este dato en sus billetes.

“El Banco de la República adelanta de manera permanente campañas de reconocimiento de la autenticidad de los billetes de la nueva familia, los cuales cuentan con elementos de última tecnología para fortalecer su seguridad y mantener la confianza del público en el efectivo. Estos elementos tienen una alta efectividad para prevenir la falsificación y son fácilmente reconocibles”, señala el Banco de la República.

Adicionalmente, las entidades financieras han emitido orientaciones para ayudar a identificar posibles falsificaciones.

Es importante tener en cuenta que, gracias al avance de la tecnología y a técnicas de impresión más sofisticadas, los billetes falsos pueden reproducir con mayor precisión los elementos de seguridad de los originales. Esto hace más difícil detectarlos rápidamente y facilita su circulación en el comercio, especialmente en lugares donde hay menos controles.

Si una persona sospecha que posee un billete falso, puede acudir a una entidad bancaria para que le indiquen el procedimiento adecuado para verificar su autenticidad. En caso de confirmarse que se trata de dinero inválido, se debe reportar la situación a la Policía Nacional y proporcionar la información correspondiente.

Estos billetes no serían recibidos en algunos comercios del país

“Los billetes comparten la misma tecnología de seguridad, que se soporta en varios elementos de fácil verificación; algunos de ellos son la cinta de seguridad, la marca de agua, las imágenes coincidentes y la imagen con cambio de color y efecto de movimiento”, destaca la entidad financiera.

Las autoridades luchan contra la producción de billetes falsos. Foto: Policía de Antioquia

Por su parte, el Banco de la República ha compartido en su página web cinco recomendaciones para verificar los billetes: