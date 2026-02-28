Gente

El billete de $50.000 con la cara de Diomedes Díaz que desató furor en redes

Una imagen intervenida del “Cacique de La Junta” circula en Instagram y reaviva la devoción de sus seguidores. Aunque parece real, no se trata de una nueva emisión oficial.

Redacción Gente
28 de febrero de 2026, 10:51 a. m.
La imagen del billete intervenido con el rostro de Diomedes Díaz circuló en Instagram y generó debate entre seguidores y curiosos.
La imagen del billete intervenido con el rostro de Diomedes Díaz circuló en Instagram y generó debate entre seguidores y curiosos. Foto: Foto: Composición Semana

Una fotografía de un billete de 50.000 pesos colombianos con el rostro de Diomedes Díaz comenzó a circular en redes sociales y rápidamente encendió la conversación entre fanáticos y curiosos.

El billete con la imagen de Diomedes Díaz es una intervención artística que se volvió viral en redes

La pieza, que no corresponde a una emisión oficial del Banco de la República, es una intervención artística que rinde homenaje al ídolo del vallenato y vuelve a demostrar que su legado sigue más vigente que nunca en la cultura popular.

Lo que empezó como un proyecto íntimo de un seguidor apasionado terminó siendo fotografiado y compartido en Instagram, donde el artista detrás de la obra reveló el resultado.

El billete utilizado no es una nueva moneda oficial ni una falsificación para gastar: es un billete antiguo de 50.000 pesos colombianos al que se le añadieron elementos gráficos especiales solicitados por el fanático.

Esta pieza no está alejada del fenómeno que rodea a Díaz desde su muerte en 2013, pues sus seguidores, los llamados diomedistas, han convertido fechas, símbolos y números asociados con su vida en una suerte de lenguaje colectivo.

En este caso, el número de serie del billete fue adaptado para incluir la fecha de nacimiento del cantante y el número de su lápida, detalles que sus seguidores consideran cargados de significado y, en algunos casos, de supuesta suerte.

El billete de 50.000 pesos intervenido con el rostro de Diomedes Díaz se viralizó en redes sociales a finales de febrero de 2026.
El billete de 50.000 pesos intervenido con el rostro de Diomedes Díaz se viralizó en redes sociales a finales de febrero de 2026. Foto: Composición Semana/Instagram @yorg.0210/Semana

La pieza, que reavivó la devoción de los seguidores del Cacique de La Junta

El arte de intervenir billetes no es nuevo y suele aparecer cada tanto en contextos de culto popular.

El creador de esta pieza, un artista plástico argentino conocido por adaptar billetes reales con retratos de figuras icónicas, desde deportistas hasta escritores, ha convertido esta práctica en su sello.

Por su mano han pasado reconocidas figuras como Lionel Messi, Gabriel García Márquez y Jaime Garzón, quienes han sido parte de otras piezas similares.

Sin embargo, vale la pena aclarar lo esencial: este billete no tiene valor legal para transacciones.

El billete de 50.000 pesos es, desde hace años, la denominación más alta de la moneda colombiana emitida por el Banco de la República, con la imagen original del escritor Jorge Isaacs y elementos de seguridad que permiten identificarlo como genuino cuando circula en economía formal.

La obra presentada en redes es una intervención sobre un ejemplar fuera de circulación, pensada para coleccionistas y fans, no para pagar un café o un boleto de bus.

La viralización de esta imagen también ayuda a entender cómo la memoria de los ídolos no desaparece con su partida.

Para muchos, Díaz es más que un cantante; es un referente cultural cuya música y controversias siguen presentes.

