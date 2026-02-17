Equipo del hijo de Diomedes Díaz destapó su verdadero estado de salud tras seguir hospitalizado: “Ha sido fundamental”

La escena vallenata volvió a generar preocupación luego de que se conociera una información relacionada con el entorno familiar de Diomedes Díaz. En esta ocasión, la alarma se encendió por el estado de salud de uno de sus hijos, situación que despertó inquietud entre seguidores, músicos y figuras del género.

El caso corresponde a Diomedes Dionisio Díaz Aroca, quien fue remitido de manera urgente a un centro asistencial en Valledupar tras presentar complicaciones médicas de consideración. Según lo reportado por El Heraldo, el cantante permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Pediátrica Simón Bolívar, donde recibe atención especializada y seguimiento permanente.

La situación tomó mayor relevancia debido a la circulación de versiones falsas en redes sociales, algunas de las cuales aseguraban erróneamente su muerte. Frente a este panorama, la familia optó por pronunciarse para frenar la desinformación y dar claridad sobre lo ocurrido.

Diomedes Dionisio Díaz, cantante vallenato. Foto: Instagram @diomedesdionisiodiaz3

Yeison Jiménez hizo importante petición antes de morir; Diomedes Díaz está involucrado

El encargado de hacerlo fue Elver Díaz, quien apareció en un video dirigido al público para explicar el verdadero estado de su sobrino. En su mensaje, desmintió de manera tajante los rumores y afirmó que Diomedes Dionisio se encontraba estable, consciente y en comunicación, aunque bajo observación médica.

De esta forma, el familiar del ‘Cacique de La Junta’ reiteró que, si bien el cuadro clínico requiere cuidado y atención, no corresponde a las versiones alarmistas que circularon, enviando un parte de tranquilidad a quienes siguen de cerca la situación.

Sin embargo, pese a que todo quedó claro semanas atrás, las miradas de los curiosos se posaron en un reciente comunicado oficial que soltó el equipo del artista, revelando cuál es el verdadero estado actual.

El texto fue contundente al apuntar cómo Diomedes Dionisio iba avanzando en su salud, teniendo en cuenta que había presentado algunas bajas considerables en su estabilidad.

“El equipo de Diomedes Dionisio Díaz informa a la opinión pública, medios de comunicación y seguidores, que el artista se encuentra actualmente en la ciudad de Barranquilla en la clínica Reina Catalina, en proceso de recuperación y bajo supervisión médica”, se lee en el post, realizado en la cuenta oficial de Instagram del cantante.

En el informe, el grupo de Díaz aclaró que estaba estable y permanecía a la espera de otros pasos médicos, ya que debían cerciorarse de que saliera del hospital en buenas condiciones.

“Su estado de salud es estable y en este momento permanece a la espera de algunos exámenes de control como parte del seguimiento indicado por los especialistas. Agradecemos profundamente las muestras de cariño, mensajes y oraciones que han llegado desde distintas partes del país y del exterior. Ese respaldo ha sido fundamental en ese proceso”, afirmaron.

Para concluir, se hizo oficial que toda la información saldría por estas vías digitales, evitando tergiversar detalles: “Estaremos informando oportunamente cualquier novedad relevante a través de los canales oficiales”.