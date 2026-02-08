Gente

¿Hijo de Diomedes Díaz murió? Familia rompe el silencio y destapa verdad de dura situación

Diomedes Dionisio Díaz Aroca fue foco de especulaciones en redes sociales por temas de salud que afrontó.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

8 de febrero de 2026, 12:19 p. m.
Diomedes Dionisio Díaz, cantante vallenato
Diomedes Dionisio Díaz, cantante vallenato

La industria vallenata volvió a ser foco de atención tras conocerse una información que generó preocupación alrededor del entorno de Diomedes Díaz. En esta ocasión, uno de los descendientes del legendario cantante despertó alarma entre fanáticos y figuras del género, debido a un complejo cuadro médico que enfrenta.

El afectado es Diomedes Dionisio Díaz Aroca, quien tuvo que ser ingresado de manera urgente a un centro asistencial en Valledupar luego de presentar complicaciones en su estado físico. Según reportó El Heraldo, el intérprete permanece bajo estricta supervisión médica en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Pediátrica Simón Bolívar, donde recibe atención especializada.

Ante los rumores que circularon, El Tiempo se comunicó con Edwin Cuello, representante del artista, para conocer detalles oficiales sobre su condición. El mánager explicó que el cantante se encontraba estable, aunque seguía hospitalizado a la espera de exámenes clave que permitirían establecer con precisión su evolución y el tratamiento a seguir.

De acuerdo con la información entregada, la hospitalización no estaría confirmada con las versiones iniciales que surgieron, ya que el artista fue atendido por cálculos en la vesícula y los riñones, además de presentar acumulación de líquido en uno de sus pulmones.

Esta descompensación obligó a cancelar sus compromisos artísticos, los cuales ya tenía agendados. Fuentes cercanas indicaron que Díaz Aroca llevaba varios días con malestares, los cuales se intensificaron recientemente y derivaron en su traslado inmediato al centro médico.

Diomedes Dionisio Díaz Aroca, hijo de Diomedes Díaz

Sin embargo, recientemente, su familia decidió romper el silencio y dejar claro el panorama, pues había rumores de que había muerto.

A través de un video, Elver Díaz, hermano de Diomedes Díaz, se dirigió a los usuarios en redes sociales, destapando la verdad sobre la dura situación que vivía su familia al ver a Diomedes Dionisio atravesando esta complicación.

El hombre habló en el clip y señaló que su sobrino estaba bien, derrumbando cualquier versión falsa sobre su supuesto fallecimiento. Allí enfatizó que estaba hablando, recibiendo cuidado médico y su cuerpo seguía bien.

“Quiero decirle a la gente que está especulando que nuestro sobrino, Diomedes Dionisio, falleció, que ni Dios lo quiera. Él está en la Clínica Simón Bolívar, recibiendo atención médica, está estable y hablando", dijo al inicio.

De igual manera, Elver Díaz apuntó que, en lugar de hablar mentiras, deberían orar y pedir por su buena recuperación, logrando así unirse para que él regresara a los escenarios a cantar como siempre lo hacía.

“En vez de hablar, oremos por Diomedes Dionisio. Por ahora todo va a estar bien y, con el favor de Dios, va a salir bien para seguir cantando”, apuntó.

