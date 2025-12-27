Gente

La hija secreta de Diomedes Díaz que está lista para sorprender al país

Tras años de incertidumbre sobre su identidad, Sielva María Díaz emerge con fuerza, heredando no solo el apellido sino también la pasión musical de su padre.

28 de diciembre de 2025, 2:43 a. m.
Sielva María Díaz, hija de Diomedes Díaz, heredera del talento musical de su padre.
Sielva María Díaz, hija de Diomedes Díaz, heredera del talento musical de su padre.

El pasado 26 de diciembre se cumplieron 12 años de la muerte de Diomedes Díaz Maestre, el legendario intérprete colombiano de vallenato conocido como El Cacique de La Junta, cuyo repertorio marcó profundamente el folclor popular en Colombia y más allá.

En medio de los homenajes a su figura, ha vuelto a tomar relevancia la historia de Sielva María Díaz, la única hija venezolana legalmente reconocida del artista, y su lucha por reivindicar tanto su identidad como su inclinación por la música.

Orígenes y reconocimiento familiar

Sielva María Díaz nació en 1992 en Maracaibo, Venezuela, fruto de una relación entre Diomedes Díaz y Silvia Salcedo, seguidora del artista que lo conoció en un concierto en Paraguachón, en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Según ella misma ha relatado, sus padres emprendieron una relación que se mantuvo entre viajes y distancias, en medio del auge artístico de El Cacique, como lo registra Publimetro.

Durante años, Sielva vivió entre la incertidumbre y la expectativa: aunque siempre sospechó de su vínculo biológico con el cantante, no fue hasta después de la muerte del artista en 2013 que inició un proceso formal de reconocimiento.

Fue un camino lleno de dificultades económicas y emocionales que incluyó pagar pruebas de ADN y viajar desde Venezuela hasta Valledupar, epicentro del vallenato, para que los resultados pudieran ser validados.

De acuerdo a lo que se informa en El Universal, finalmente, tras varios meses de espera, la prueba de ADN certificó con alta probabilidad genética (9.9%) que Sielva es hija biológica de Diomedes Díaz, lo que no solo le permitió llevar el apellido, sino también ser incluida legalmente entre los herederos del artista.

Eduardo Diez, músico colombiano que trabajó en ‘Moana 2′, habló con SEMANA sobre su experiencia en Disney: “Sí se puede vivir de la música”

¿Herencia musical o propia identidad artística?

La figura de Sielva no ha estado exenta de controversia. En redes sociales, algunos críticos han llegado a cuestionar incluso la veracidad de fotografías que la muestran con su madre y con el cantante, sugiriendo que podrían ser generadas o manipuladas con inteligencia artificial, un señalamiento que ella ha desmentido abiertamente.

Actualmente, Sielva mantiene una relación estrecha con varios de sus hermanos y trabaja dentro de la Fundación Diomedes Díaz, participando en proyectos conmemorativos que buscan preservar la memoria y el impacto cultural de El Cacique.

Aunque no se ha consolidado como cantante profesional, Sielva ha manifestado su interés por la música y su deseo de formarse en técnica vocal antes de aventurarse seriamente en la industria. Hasta ahora ha grabado un cover de la canción Ilusiones, y asegura que quiere representar el legado de su padre con respeto y preparación artística, sin “aprovecharse del nombre”, como ella misma lo ha dicho.

Sielva María Díaz representan una nueva generación que, sin haber crecido plenamente bajo la sombra de su padre, buscan honorarlo desde su propia autenticidad, ya sea continuando musicalmente su nombre o trabajando para preservar su memoria cultural.

