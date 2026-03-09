Dayana Jaimes le tiró a Betsy Liliana, la hija de Diomedes, que se ‘quemó’ en las urnas

Betsy Liliana Díaz, hija del famoso Diomedes Díaz, llamó la atención de miles de personas tras la jornada electoral que se vivió el pasado 8 de marzo en Colombia. La empresaria aspiró a la Cámara de Representantes por el Atlántico, despertando reacciones de todo tipo.

Luego de que se abrieran las mesas de votación, el nombre de la hija del reconocido cantante vallenato y la médica Betsy Liliana González fue blanco de comentarios, ya que se sabía su aspiración a la Cámara con el Partido Conservador. Pese a los esfuerzos, la comunicadora social no logró su objetivo y quedó por fuera de las curules.

Según se vio, Betsy Liliana Díaz González obtuvo 3.719 votos, equivalentes al 0,34 % del total de votación, por lo que no se vio reflejado el apoyo de su más de millón de seguidores en Instagram. Ante esto, la mujer reaccionó y comentó sobre lo vivido, agradeciendo a quienes la acompañaron en esta experiencia política.

“Bueno, yo hoy me despierto agradecida, afortunada de poder haber tenido la posibilidad de hacer este ejercicio tan lindo de la política que no tiene nada que ver con lo económico, sino con el don de servicio”, dijo. “Creo en las mujeres, necesitamos más perrenque, más apoyo, más recursos para el emprendimiento”.

Lily Díaz evidenció que hubo una baja asistencia a votar en algunas zonas por temas de violencia, por lo que sabía que se habían perdido esos apoyos en las urnas. No obstante, aseguró que seguiría vinculada en temas sociales y de espacios públicos, luchando por quienes no tenían voz.

“Muchas personas no salieron a votar en los municipios como Malambo, Soledad, Galapa, Sabana Grande; no salieron a votar por miedo a los grupos criminales que están en estas comunidades. Se perdieron muchos votos”.

Sin embargo, las miradas de algunos curiosos se giraron hacia Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, quien soltó un comentario que fue relacionado con la ‘quemada’ que se pegó su cuñada.

Dayana Jaimes le habría tirado a Lily Díaz tras ‘quemarse’ en las urnas

Según lo que se observó, la periodista utilizó sus redes sociales para compartir un particular mensaje, el cual se refería a los creadores de contenido y a quienes eran reconocidos en redes sociales.

Sus palabras se enfocaron en que tener likes y visualizaciones no garantizaba un respaldo en el ámbito político, por lo que era su pensar desde hace mucho tiempo.

Eso fue tomado como una pulla por lo ocurrido con la hija de Diomedes Díaz, con quien ya había tenido problemas en el pasado por asuntos personales.

“Siempre he pensado: ser viral, tener likes o ser influencer no es lo mismo que tener el respaldo en votos”, escribió.