Dayana Jaimes habló de su relación con la familia Díaz y dejó detalle en evidencia: “Muchas cosas cambiaron”

La viuda de Martín Elías habló de su relación con la familia de su exesposo.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

26 de noviembre de 2025, 2:45 a. m.
Dayana Jaimes habló de la relación la familia Díaz.
Dayana Jaimes habló de la relación la familia Díaz. | Foto: Instagram @dayanajaimes55

Este año, la viuda de Martín Elías, Dayana Jaimes, ha sido tema de conversación en diferentes ocasiones por una polémica en la que se vio envuelta con Lily Díaz, pues fue fuertemente señalada por una foto que se hizo viral en la que supuestamente aparecía con su cuñado.

La noticia generó todo tipo de reacciones en su momento, pero la comunicadora solo decidió pronunciarse un tiempo después por unos audios que había publicado la hermana del cantante y dio la versión de sus hechos.

Contexto: Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, expuso detalles privados de su relación; faceta que pocos sabían: “Era un solapado”

Quiero que entiendan algo, miren, cuando Martín falleció muchas cosas cambiaron, amigos que teníamos en ese momento, dejaron de ser amigos y desaparecieron por siempre de la vida de Paula y de la mía, cosa que le agradezco a Dios porque nunca fueron amigos”, comentó en la primera parte.

Luego afirmó que aunque muchos familiares también se alejaron y ella tomó la decisión de construir su vida con su hija, Paula, son unidos, e incluso con algunos de ellos está agradecida por su apoyo y lo mucho que le ayudaron: “Estoy inmensamente agradecida y les tengo un gran aprecio”.

Sin embargo, Dayana también aclaró que esa unión por parte de su hija y la familia Díaz no se debe a ella, pues aunque tienen un vínculo, no asiste a todas las reuniones que realizan. Además, aseguró que en los múltiples comentarios que ha recibido no solo la han cuestionado por no aparecer, sino que le mencionan personas que no hicieron ni hacen parte de su vida.

Pero no sé por qué todo el tiempo me están relacionando con personas que muy poco estuvieron en la vida de Martín y mía, la verdad”, agregó.

Por último, dejó claro que tampoco tiene por qué estar en cada evento, fiesta o cumpleaños que realiza la familia: “No tengo que estar siempre presente”. Dejando la duda si su relación con ellos es bueno, pero prefiere evitar asistir o si decide tomar distancia por temas personales.

Contexto: Hijo de Martín Elías reveló cómo distribuye el dinero que gana mensualmente y cuáles son sus inversiones a temprana edad

Hijo de Martín Elías se pronunció frente a las críticas de Dayana Jaimes

En una entrevista en la que estuvo como invitado especial Martín Elías Jr, Víctor Sánchez Rincones le preguntó por su opinión respecto a las polémicas que involucraron a la expareja de su papá y su respuesta fue contundente.

Jamás opinaré porque es la mamá de mi hermana y no quiero verme involucrado en eso. La respeto mucho, ella sabe lo que hace, ya es una mujer madura y lo que ella decida y no decida hacer, lo respeto”, respondió el joven.

Dayana JaimesMartin Elías

