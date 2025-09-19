Suscribirse

GENTE

Hijo de Martín Elías reveló cómo distribuye el dinero que gana mensualmente y cuáles son sus inversiones a temprana edad

El cantautor sorprendió al decir en qué invierte sus recursos.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

19 de septiembre de 2025, 11:11 p. m.
Hijo de Martín Elías, confesó en qué invierte su dinero.
Hijo de Martín Elías, confesó en qué invierte su dinero. | Foto: Captura de YouTube VICSARI

Martín Elías Jr., el hijo del famoso cantante vallenato, también se ha destacado por su trayectoria en la industria musical y continuado con el legado de la familia.

En una entrevista con VICSARI, Martín abrió su corazón y habló de diferentes temas, como el fallecimiento de su papá, el proceso que ha llevado, su abuelo Diomedes Díaz, la relación con Dayana Jaimes y cómo distribuye el dinero que recibe mensualmente.

Durante la conversación, Víctor Sánchez Rincones le preguntó a Martín que si le gustaba vestir bien, a lo que el joven respondió que sí, que es algo en lo que gasta y el entrevistador aprovechó para conocer en qué invierte su dinero.

Un ejemplo, me gané en un mes 20 millones, de esos 20 millones yo siempre saco mi diezmo. Le doy dos millones a la iglesia, a Dios”, confesó, afirmando que siempre desde pequeño ha sido cristiano y suele aportar el 10% del dinero que recibe.

Martín aclaró que no gana la cifra anteriormente mencionada, aunque sí espera hacerlo en algún momento y en ese caso, intentaría ahorrar lo que más pueda, pues apartaría lo del diezmo, dejaría por ahí tres o cuatro millones para sus gastos y el restante no lo gastaría.

“También invierto en producciones, videos. O sea, ahorita el colchón financiero de mi empresa, soy yo”, agregó, haciendo referencia que el dinero lo pone de lo que hace y espera seguirlo haciendo cuando empiece a cobrar por saludos, pues todavía no tiene una cifra clara.

Los saludos son una bendición para el vallenato”, añadió Martín, quien mencionó que el dinero que se recauda es utilizado para hacer discos o CD’S, pagarle a los productores y la publicidad que se realice.

¿Cómo es la relación de Martín Elías con Dayana Jaimes?

En la misma entrevista, el hijo del cantante vallenato aseguró que su relación con la viuda de su papá es buena y no le gusta opinar de las críticas que ella ha recibido.

“Jamás opinaré porque es la mamá de mi hermana y no quiero verme involucrado en eso. La respeto mucho, ella sabe lo que hace, ya es una mujer madura y lo que ella decida y no decida hacer, lo respeto”, afirmó.

Asimismo, manifestó que cuando su economía mejore espera poder ayudar a Dayana con los gastos de su hermano como la universidad o incluso regalarle un carro porque, si su padre estuviera vivo, lo haría.

