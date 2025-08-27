Dayana Jaimes, la viuda de Martín Elías, ha estado envuelta en diferentes polémicas que le han puesto en el centro de la atención pública, pues hace un tiempo circuló en redes una fotografía en la que aparece la mujer supuestamente besándose con el esposo de Lily Díaz.

La noticia generó todo tipo de reacciones, pero ninguno se pronunció hasta después de unos días, cuando Jaimes subió una historia que decía: “Hártense de carne, pero dejen de hablar de la vida ajena. Le agrada más a Dios”, la cual sería la respuesta a los rumores.

Asimismo, Kelly Díaz, la hermana del cantante, dio su opinión, afirmando que su relación con la exesposa de su hermano nunca había sido buena y consideraba que Martín era demasiado bueno para ella, generando aún más controversia.

Sin embargo, Dayana no se refirió más frente al tema, solo subía imágenes referentes a Dios y, al igual que Escorcia, se distanció un poco de las redes sociales para evitar más rumores y dejar pasar la situación.

Pronunciamiento de Dayana Jaimes en redes sociales por críticas sobre su vida personal. | Foto: Instagram @dayanajiames55

¿Cuál fue la respuesta de Martín Elías?

En una reciente entrevista en la que estuvo como invitado especial Martín Elías Jr, Víctor Sánchez Rincones le preguntó por su opinión respecto a las polémicas que involucran a Dayana Jaimes.

“Jamás opinaré porque es la mamá de mi hermana y no quiero verme involucrado en eso. La respeto mucho, ella sabe lo que hace, ya es una mujer madura y lo que ella decida y no decida hacer, lo respeto”, respondió el joven.

Los seguidores y fanáticos del cantante demostraron su apoyo a la respuesta, pues afirmó que no quiera afectar la imagen de la mujer y tampoco dañar la relación que tienen, anteriormente había mencionado que no quería tener problemas e incluso la visitaba cuando podía.

“Excelente, muy buena respuesta, eres muy maduro, inteligente, Martín, eso dice mucho de ti”; “Qué caballero, eso dice mucho de él”; “Qué madurez y caballerosidad”; “Excelente, este joven es muy respetuoso”; fueron algunos de los comentarios.

¿Cómo era la relación de Dayana Jaimes y Martín Elías?

El hijo del Cacique de la junta, Martín Elías, se casó con la periodista el 24 de octubre de 2014 y al año siguiente tuvieron una hija llamada Paula Elena, más conocida como la Purri.

Una de las parejas más sonadas en el mundo del entretenimiento y aunque, parecía que todo fluía bien porque era un hombre amoroso, hace poco Dayana reveló detalles de cómo fue su relación y confesó situaciones que pocos sabían.