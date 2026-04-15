Exesposa de Martín Elías destapó la última conversación que tuvo con el cantante antes de su muerte: “Ya me voy”

Martín Elías volvió a ser protagonista de diversas publicaciones y contenidos en plataformas digitales, tras cumplir nueve años de muerte. El cantante removió fibras una vez más, precisamente en familiares y amigos, quienes lo recordaron por la dolorosa fecha que marcó sus vidas.

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Con motivo de este día, Caya Varón, exesposa del vallenatero, decidió hablar en Se dice de mí, donde relató cómo fue la última comunicación que tuvo con él, momentos previos al fatídico suceso que los marcaría para siempre.

La mujer contó que para esa época, contextualizada en Semana Santa de 2017, su hijo, Martín Elías Jr., estaba con su papá, su hermana y Dayana Jaimes en Cartagena, disfrutando de un tiempo en familia. El intérprete de 10 razones para amarte se puso en contacto con ella, pidiéndole que le dejara pasar más días con su primogénito, ya que le habían cancelado unos shows que tenía programados.

Caya Varón mencionó que Martín Elías le explicó que se presentaría en Sucre y regresaría a ‘La ciudad Amurallada’, lugar en el que departiría de nuevo con sus hijos, teniendo en cuenta el tiempo libre que le quedaba.

La última conversación que tuvieron ambos se basó en ese permiso que él le solicitó para estar con su pequeño, sin imaginarse lo que venía. La mujer fue clara en que aquel mensaje que recibió al final fue sobre su partida a dicho show, dejando a su hijo dormido.

“Que él iba a Coveñas, dejaba a Júnior dormido antes de viajar, y que se devolvía ya para pasar las vacaciones porque había invitado a Santos y que ya no me lo iba a devolver. Que si yo se lo podía dejar para pasar todo el fin de semana con él. Y yo le dije: ‘Sí, claro’. Esa fue la última conversación que yo tuve con Martín y ese fue el saludo de él. Me escribe y me dice: ‘Ya me voy, Júnior ya quedó dormido’”, mencionó a Se dice de mí.

De acuerdo con todas las versiones, Martín Elías, horas después, transitaba por la carretera Tolú - Cartagena, terminando en un trágico accidente en el que murió. La exesposa del cantante indicó que la llamaron al poco tiempo, avisándole que el artista había perdido la vida.

En cuando al primogénito del vallenatero, una persona que estaba con él en el viaje fue quien le avisó sobre lo ocurrido, dejando una dolor inmenso en su realidad.