Dayana Jaimes publicó fotografía que involucra tema contra Lily Díaz: “La verdadera versión de los hechos”

Dayana Jaimes volvió a estar en el foco del ojo público, luego de que Lily Díaz publicara en su perfil de Instagram unos videos en los que exponía conversaciones con la viuda de Martín Elías.

La hija de Rafael Orozco mencionó que cuando se desató la polémica de la supuesta infidelidad entre Dayana y su exesposo, Evelio Escorcia, lo manejó de manera privada, porque estaba en un momento “vulnerable”, pero en esta ocasión recibió unos audios insultantes que decidió mostrar en sus historias.

“Yo lo único que estoy pidiendo es respeto”, dijo Lily Díaz, haciendo referencia a que Jaimes no tenía por qué haberla tratado de “rídicula” ni arremeter en su contra por conflictos pasados que involucraban a su expareja.

Fotografía de Dayana Jaimes frente al caso contra Lily Díaz

Ante la situación, la esposa del cantante se pronunció y afirmó que iba a denunciar ante la Fiscalía porque después de la filtración de la conversación, su número de contacto fue expuesto y ha recibido múltiples mensajes amenazantes y llamadas de muchas personas: “Toda la noche, toda la madrugada, me estuvieron llamando”.

“Y como estamos en Colombia y hay que cuidarse mucho, entonces prefiero manejar todo este tema de una manera legal, porque quizás ella desconoce que eso es un delito; entonces prefiero hacerlo de esa manera para curarme en salud”, afirmó en los videos publicados el día de hoy.

También aseguró que en algún momento la “verdad saldrá a la luz” y que no se arrepiente de nada de lo que dijo, porque “era algo que tenía guardado”. Señaló que cambiar su número ha sido algo complicado porque anteriormente también tuvo que hacerlo y no ha podido recuperar su cuenta de Facebook.

Una hora más tarde, subió una fotografía en la que se observan los documentos que confirman la realización de la denuncia, sin dejar ver ningún dato y con un mensaje expresando su sentir.

Dayana Jaimes publicó la fotografía en la que muestra la realización de la denuncia. | Foto: Captura de Instagram @dayanajaimes55

“Dios me ha enseñado que el tiempo siempre muestra la verdadera versión de los hechos, y cuando eso sucede, queda expuesta la real y genuina esencia de cada persona. No te afanes en defenderte, el cielo ve todo y así mismo sabe recompensar”, escribió.