Dayana Jaimes tomó radical decisión por tema con Lily Díaz y la señaló de ser infiel en su matrimonio: “Conoce a la persona”

Dayana Jaimes volvió a quedar como foco de reacciones en redes sociales debido a la polémica en la que terminó involucrada con Lily Díaz, hermana de Martín Elías. La comunicadora, a inicios de año, fue señalada de meterse en el matrimonio de su cuñada, precisamente por una foto que se difundió.

Pese a que el tema había quedado en el pasado, la hija de Diomedes Díaz volvió a poner sobre la mesa una situación bastante compleja que se había dado con la periodista. Según expuso, le envió audios insultándola y arremetiendo en su contra, llamándola “ridícula” y “payasa”.

Dayana Jaimes había guardado silencio, pero optó por pronunciarse a través de redes sociales, explicando el motivo de los contenidos que salieron a la luz. La viuda de Martín Elías aseguró que había sufrido hostigamientoy que había tenido que lidiar con ataques que, según ella, no eran justos.

De hecho, la colombiana soltó un detalle inesperado sobre su cuñada, acusándola de ser infiel dentro del matrimonio que sostenía con Evelio Escorcia. Sus declaraciones afirmaron que sabía secretos de Lily Díaz, dejándola en evidencia.

“Me cansé del hostigamiento de esta mujer que se hace llamar ‘señora’, pero que lleva varios meses en una relación extramatrimonial con una persona de Valledupar. Por respeto, no mencionaré su nombre, pero en su momento le haré llegar las pruebas a ella misma y espero que después de eso, nunca más se atreva a mencionar mi nombre”, escribió en una historia de su cuenta de Instagram.

La viuda de Martín Elías fue enfática en que ella no se metió en el matrimonio de su cuñada, por lo que no entendía la rabia que había en su contra. Allí manifestó que fue otra mujer quien estuvo involucrada con el exesposo de la joven, llegando a tener un hijo.

Dayana Jaimes respondió a Lily Díaz | Foto: Instagram @dayanajaimes55

“Me gané su rabia y su odio sin haberme metido en su matrimonio, y ella lo sabe muy bien. Conoce a la persona que realmente lo hizo, y fruto de esa relación nació un hijo que ambos deseaban. Si su matrimonio se dañó, no fue por mi culpa; que deje de culparme. Yo vivo a metros de esa ciudad, y es ella quien debe arreglar su vida amorosa con todas las personas que la rodean”, mencionó.

Por último, Dayana Jaimes fue enfática en que tomaría acciones legales contra la hermana de su fallecido esposo, pues, según dijo, ella había difundido sus datos personales en una plataforma pública.

“La gran diferencia es que, en mi caso, estando casada nunca se escuchó un comentario sobre mí con otro hombre, mientras que tú tienes varios en tu lista y sabes muy bien con quién te veías aquí en Valledupar y lo sigues haciendo. Mañana interpondré una denuncia por la publicación de mis datos personales y todas las amenazas que he recibido, incluso de tu propia familia, con mi nombre propio. Ah, y pídele a Dios que nunca haga públicas las pruebas que tengo en tu contra mientras eras ‘felizmente casada’”, concluyó.