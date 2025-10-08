Hija de Diomedes Díaz expuso a Dayana Jaimes; dejó como evidencia audios donde fue insultada: “Comiéndose al marido de la cuñada”

Lily Díaz, hija del legendario Diomedes Díaz, volvió a ocupar titulares luego de que saliera a la luz un complicado episodio de su vida personal: la supuesta infidelidad de su esposo, Evelio Escorcia. Según se conoció, él habría mantenido un vínculo sentimental con Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías Díaz y cuñada de la colombiana.

La controversia estalló tras difundirse en redes una fotografía en la que ambos aparecían besándose, lo que desató una oleada de comentarios y críticas. Aunque el escándalo ocurrió hace algún tiempo, volvió a tomar fuerza recientemente debido a una nueva situación que reavivó la polémica.

En las últimas horas, Lily Díaz volvió a despertar todo tipo de reacciones en plataformas digitales, debido a una fuerte situación que vivió con Dayana Jaimes. La viuda del hijo de Diomedes Díaz arremetió en su contra, pidiéndole que no se metiera más con ella.

De acuerdo con lo que publicó la integrante de la familia vallenata, la comunicadora le había enviado unos audios insultantes, precisamente por los conflictos del pasado. Dichos contenidos mostraban cómo la trataba mal por el tema de su exesposo, además del proceso materno que llevaba.

Lily Díaz publicó inesperado mensaje en sus redes sociales, en medio de la polémica que se dio en su relación. | Foto: Instagram @lilydiazg

“Estuve en una relación de más de diez años con el papá de mis hijos, pasamos muchísimos procesos juntos... mi relación se terminó hace ya algunos meses, es mi exesposo ahora. No me gusta salir a contar mi vida personal por acá, pero me siento muy incómoda con respecto a una situación en especial”, dijo al inicio del post.

“Me quedé callada, actué como una dama, como la señora que era con mi exesposo. Hago este video porque hoy Dayana me escribió de un número desconocido, gracias a Dios alcancé a grabar pantalla, porque realmente no quiero más esta situación en mi vida. Estaba muy enfadada porque una página de chismes montó un comentario que ella hizo y las personas comenzaron a recordarle los errores que ella cometió. Yo no tengo la culpa de eso, Dayana, cada quien responde por sus actos... yo lo único que pido es respeto”, agregó, explicando lo ocurrido.

Lily Díaz, también fue defendida por su hermana meses atrás, y en esta ocasión ella misma expuso cómo era el trato que le daba Jaimes a través de audios de una sola visualización, donde la llamaba, entre otras cosas, “ridícula”.

“Yo no merezco que de una mujer como esta, sigan creyendo que es buena persona. Por aquí les dejo los audios”, comentó.

“Deja de ser tan ridícula y tan payasa, Lily. Ubícate, porque entre tú y yo hay una gran diferencia, no te llegas a imaginar. Siempre, duélale a ti, a Kelly, a quien se le dé la gana, que siempre seré la viuda de Martín Elías. Tú eres a la que dejaron por una moza”, se escucha en las pruebas que dejó en evidencia.

Por su parte, Lily Díaz no dudó en soltar un comentario particular, refiriéndose a la foto de WhatsApp de la cuenta de la que le escribieron, donde se veía a Dayana Jaimes, Martín Elías y su hija, bajo una creación de inteligencia artificial.

“La foto que la viuda de Martín tiene de perfil, tan linda y comiéndose al marido de la cuñada“, mencionó.