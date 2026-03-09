Amaranta Hank estalló por incómodo tema de Margarita Rosa de Francisco: “Patético”

Margarita Rosa de Francisco volvió a ser tema de conversación en redes sociales después de compartir un mensaje que generó diversas reacciones en su cuenta oficial de X.

En esta plataforma, donde suele expresar opiniones sobre asuntos sociales y políticos, la artista se pronunció sobre el panorama de las elecciones de 2026 y también mencionó la polémica relacionada con la cinta del almirante Padilla.

No obstante, más allá de esa publicación, la actriz también llamó la atención por un video que comenzó a circular en internet. En las imágenes se observa cómo la caleña atraviesa un momento incómodo mientras caminaba por una calle de Estados Unidos, y fue abordada por un hombre que empezó a hacerle preguntas relacionadas con temas políticos.

Margarita Rosa de Francisco, desde el exterior, subió foto y contó por quién votó para las elecciones 2026

Durante el intercambio, la artista respondió con calma y mantuvo un tono respetuoso ante los cuestionamientos. Sin embargo, cuando el hombre —quien, según se percibe en el video, sería simpatizante de Abelardo de la Espriella— le preguntó por su respaldo al senador Iván Cepeda, Margarita Rosa fue directa al afirmar que no cambiaría su postura ni su decisión de voto frente a las opciones políticas que se mencionaban.

“No me vas a convencer de votar por él... ni con una pistola en la sien le voto a este hombre”, dijo, refiriéndose a De la Espriella.

Esta situación, más allá de ser respaldada por algunos usuarios de redes sociales, generó indignación en algunas personas, quienes estallaron con opiniones duras y certeras.

Una de las que reaccionó al incómodo tema fue Amaranta Hank, quien logró su curul por el Pacto Histórico tras las votaciones del 8 de marzo. La exactriz porno no se quedó callada y estalló, calificando a aquel hombre de muchas maneras.

La periodista citó un post de un usuario, el cual buscaba enfatizar en la manera en la que Margarita Rosa de Francisco reaccionó a las preguntas. Aquella persona hacía referencia a cómo “evadió” los temas, precisamente en medio de las elecciones.

“Payaso, grosero, patético, imbécil, irrespetuoso”, escribió, bastante incómoda y molesta.