Una polémica se desató en las últimas horas luego de que conociera que el gobierno colombiano cofinanció una película sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla, en la que el presidente Gustavo Petro tiene una breve participación.

A través de X, el mandatario defendió la inversión de más de dos millones de dólares y, especialmente, su aparición en el filme, que, aseguró, es de solo “tres segundos”.

“¿Qué tal? Salgo tres segundos y espero que esto traiga más espectadores para ver la película. Lo que quieren es que el sector público no financie el arte para reemplazar arte por mercachifles en algunos canales privados de televisión”, escribió.

Gustavo Petro reconoció que sí actúa en una millonaria película que financió su Gobierno y reveló detalles inéditos

Petro, además, compartió una imagen del set en la que aparece junto al actor estadounidense Cuba Gooding Jr., cuya participación en el filme también causó polémica debido a que ha estado involucrado en diversas denuncias de agresión sexual en el pasado.

Imagen del rodaje de la película sobre José Prudencio Padilla que fue compartida por el presidente Gustavo Petro en redes sociales. Foto: X Gustavo Petro

Al respecto, se pronunció Nórida Rodríguez, exgerente de RTVC, quien cuestionó que al estadounidense se le haya pagado con recursos públicos pese a las denuncias.

“Más de 30 mujeres han denunciado al actor Cuba Gooding Jr. por agresiones sexuales en los últimos años. El actor se declaró culpable de uno de los acosos en 2022, después de un acuerdo en una demanda civil”, dijo inicialmente.

Y agregó: “Dinero que se destine a la cultura es dinero bien invertido, pero indigna que un prócer del talante de José Prudencio Padilla sea interpretado por un actor extranjero, abusador de mujeres y a quien se le paga con recursos públicos, recursos que también hemos aportado las mujeres”.

En respuesta al trino de Rodríguez, la también actriz Margarita Rosa de Francisco afirmó: “De acuerdo contigo”.

¿Cuándo se estrenará?

En medio de la polémica por el millonario gasto del Gobierno Petro en la realización de la película Padilla, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) anunció cuándo será el estreno de ese largometraje.

“El tráiler y el documental detrás de cámaras se lanzarán en el Festival de Cine de Cartagena el 16 de abril; el estreno de la película será el 24 de julio. Esta iniciativa demuestra que pensar en grande permite conquistar pantallas internacionales y entrar a nuevos mercados. MinTIC busca que, a través de la internacionalización de los contenidos públicos, se busque una fuente de recursos que fortalezca a la televisión pública”, informó MinTIC.

Desde esa cartera también informaron que la película, que tendrá como protagonista al actor estadounidense Cuba Gooding Jr., quien asumirá el papel del almirante José Prudencio Padilla, tuvo una inversión pública y privada distribuida de la siguiente manera:“$ 8.104 millones del FUTIC, junto con $ 7.786 millones de Valencia Producciones FX SAS y la producción liderada por RTVC, garantizan calidad internacional y proyección en salas de cine, plataformas digitales, servicios de streaming y circuitos internacionales”.