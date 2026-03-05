Gustavo Petro reconoció que sí actúa en una millonaria película que financió su Gobierno y reveló detalles inéditos

En medio de la polémica que se desató en el país por el millonario gasto que hizo el Gobierno nacional para la coproducción de una película, la cual contó con la participación de un actor de Hollywood, el presidente Gustavo Petro se volvió a pronunciar.

Lo hizo por medio de su cuenta personal de X, publicando un mensaje en el que detalló el papel que tuvo en el filme, señalando que aparece en escena “cinco segundos”.

“Jajajajaja, no solicite participar, pero aparezco unos cinco segundos ante una hermosa bailarina jaimaquina que encantó a Montilla y a Padilla al mismo tiempo”, expresó el presidente Gustavo Petro.

En el mensaje, el mandatario respondió a la ola de críticas que ha recibido ese gasto, el cual en un principio se dijo que ascendía a un total de 4 millones de dólares, por lo que el gerente de RTVC, Hollman Morris, preciso:

“El señor Néstor Morales y varios medios de comunicación están diciendo que la película cuesta 4 millones de dólares, FALSO. El dinero impuesto de ustedes los colombianos son 8 mil millones de pesos”, lo que serían más de 2 millones de dólares.

Petro también dijo: “No veo por qué unos presidentes se puedan dedicar a perpetuarse en el poder, otros a ser DJ y yo no pueda ser actor o escritor y más si es para lanzar niveles mayores del arte audiovisual, de la investigación de nuestra historia, del papel de las negritudes y los indígenas en nuestra independencia y del conocimiento de Colombia en el mundo”.

“Pude hablar con la novia de Cuba Goodling jr, quien es amiga de Robert De Niro a quien le mandé un saludo y lo invité a Colombia”; insistió el jefe de Estado.

Sobre la producción de la película, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) indicó que se enfoca en recrear la vida del almirante José Prudencio Padilla.

Padilla es interpretado por Cuba Gooding Jr., reconocido actor de Hollywood ganador del premio Óscar a mejor actor secundario en 1997 por su rol en Jerry Maguire. El artista fue visto en Villa de Leyva, donde se adelantaban las grabaciones.

En otro comunicado, el MinTic señaló sobre la película: “Con esta obra audiovisual se fortalece la generación de empleo y se apoya a diferentes frentes en la producción audiovisual en Colombia. Su realización involucrará a más de 1.400 personas: 180 profesionales en los equipos técnico, artístico y de producción; 250 actores nacionales; 1.000 extras; 30 conductores de transporte de vestuario y maquillaje; así como los equipos de alimentación, montaje y ambientación. La película se rodará en locaciones emblemáticas como Cartagena, Villa de Leyva y Bogotá, combinando escenografía histórica, vestuario especializado y efectos visuales de última generación nunca emitidos en Colombia. Esta producción no solo potencia la economía local y el turismo, sino que también contribuye a la comercialización de servicios y a la visibilidad del talento colombiano en la industria audiovisual”.

“Apoyo histórico a la industria audiovisual. No es la primera vez que el Gobierno financia producciones de alto nivel en Colombia. Proyectos como los Kids ChoiceAwards, Palabra de ladrón, El Libertador, Cosiaca, El colombiano de Keko, La Vorágine y Sin límites, reflejan el compromiso de diferentes administraciones desde 2014, a la industria creativa, la generación de empleo y la difusión cultural”, concluyó el ministerio en la comunicación.