“Así no le guste”: Gustavo Petro lanzó mensaje directo al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por tasa de homicidios

Este jueves 5 de marzo, el presidente de la República, Gustavo Petro, inició el día publicando varios mensajes sobre las políticas de su Gobierno.

Uno de los mensajes llamó la atención, ya que lanzó una especie de pulla al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Álvaro Uribe confirmó sus razones para oponerse al Gobierno de Gustavo Petro, pese a que el presidente tiene una aprobación del 48 %

En la publicación, el jefe de Estado ‘sacó pecho’ al argumentar que la reducción en la tasa de homicidios en Barranquilla, como en Medellín o en el caso del departamento de Nariño, obedece a los resultados de su “política de paz”.

“La reducción de la tasa de homicidios de Medellín, como la de Nariño y Barranquilla, tiene una causa, así no le guste al alcalde. Es la política de paz de mi Gobierno la que ha reducido la tasa de homicidios de Medellín”.

El mensaje de Petro desató una ola de reacciones en redes sociales, especialmente en los usuarios de X.

“¿Cuál política de la paz, presidente @petrogustavo? No sea CÍNICO al hablar de paz cuando en Colombia solo vemos inseguridad y un Gobierno que complace a los bandidos nombrándolos gestores de paz”, se desprende de una de las reacciones al mensaje de Gustavo Petro.

Otro usuario de X criticó al mandatario: “Presidente, la caída de homicidios en Medellín, Nariño y Barranquilla NO es mérito exclusivo de su ‘política de paz’”.

“La realidad: bandas criminales en pausa, mesas de negociación sociojurídica estancadas, y la acción directa de la @AlcaldiadeMed y la @PoliciaColombia son los que realmente sostienen la seguridad. Atribuir todo a su Gobierno es PROPAGANDA descarada: un intento de apropiarse de logros que no son suyos y de simplificar un fenómeno complejo en un slogan vacío”, avanzó ese mensaje.

Y expresó: “Un mes récord de homicidios bajos no le da licencia para venderse como salvador de la seguridad, ni para minimizar el trabajo de quienes operan en el territorio día a día. La seguridad no se decreta desde Twitter; se construye con hechos, coordinación y evidencia concreta”.

Los argumentos del presidente Petro se basan en un análisis que hizo la ONG Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades): “La seguridad más allá de la retórica. Febrero marca un hito para la seguridad en Medellín. Es cierto que la ciudad ha registrado el mes menos violento de los últimos 50 años. Sin embargo, al análisis le falta más profundidad para determinar si la presencia institucional en el territorio es la que garantiza este resultado y si esta es la causa principal”.

Además, afirmó la ONG: “Pregunta clave: en una ciudad donde existen unas 350 bandas ligadas a estructuras armadas organizadas ilegales, que tienen presencia permanente en el territorio, ¿es viable afirmar que la presencia de la institucionalidad es la que garantiza la tranquilidad?”.

“¿Qué le falta a esta argumentación, señores de la Secretaría de Seguridad @seguridadmed ? Les respondemos: las bandas asociadas a estructuras armadas organizadas ilegales como la Oficina del Valle de Aburrá, Los Triana, El Mesa, Los Pesebreros, entre otras, no están enfrentadas en disputas internas o externas. Además, quieran o no reconocerlo ustedes y la Policía @PoliciaMedellin , existe una mesa de conversaciones sociojurídicas instalada en la Cárcel La Paz de Itagüí, que, aunque está estancada, sigue dando muestras palpables de querer avanzar en el camino de la paz urbana”.

Finalmente, afirmó: “¿No será mejor decir que: la acción institucional, tanto local como nacional, está contribuyendo a la reducción del homicidio y otros delitos? Aunque no lo quieran reconocer, la estrategia de seguridad integral, que no se limita únicamente a la fuerza, sino que incluye el componente de paz urbana, está salvando vidas”.